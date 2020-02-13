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Nöbetçi eczaneler (13 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (13 Şubat 2020)

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi

Köseoğlu Market yanı Zephyr  Cafe çaprazı No:48/B Kemal Şemiler Cad. Metehan

0392 223 66 30

Lefkoşa / Galen Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Cad. No.62/11

0392 227 26 03

Lefkoşa / Abbasoğlu Eczanesi

Şht. Mustafa Ruso Cad. No:112/D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 16 64

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta

0533 858 52 08

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi

0392 815 70 75

Mağusa / Ören Eczanesi

Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok. 3/A Maraş

0392 366 03 91

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bul. Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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