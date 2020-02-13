Nöbetçi eczaneler (13 Şubat 2020)

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi
Köseoğlu Market yanı Zephyr Cafe çaprazı No:48/B Kemal Şemiler Cad. Metehan
0392 223 66 30
Lefkoşa / Galen Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Cad. No.62/11
0392 227 26 03
Lefkoşa / Abbasoğlu Eczanesi
Şht. Mustafa Ruso Cad. No:112/D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 16 64
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lapta
0533 858 52 08
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi
0392 815 70 75
Mağusa / Ören Eczanesi
Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok. 3/A Maraş
0392 366 03 91
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bul. Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40