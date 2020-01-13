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Nöbetçi eczaneler (13 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (13 Ocak 2020)

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi

Köseoğlu Market yanı Zephyr Cafe karşısı No:48/B Kemal Şemiler Cad. Metehan

0392 223 66 30

Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi

84. Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı (Çangar Oto çaprazı)

0392 227 39 24

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Metropol Süpermarket karşısı Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar karşısı – İktisat Bankası yanı)

0392 816 05 43

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı

0392 815 34 96

Mağusa / Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu

0392 365 10 11

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka yolu

0392 366 95 55

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli

0548 843 03 44

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