Nöbetçi eczaneler (13 Ocak 2020)

Lefkoşa / Gülnur Eczanesi
Köseoğlu Market yanı Zephyr Cafe karşısı No:48/B Kemal Şemiler Cad. Metehan
0392 223 66 30
Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi
84. Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı (Çangar Oto çaprazı)
0392 227 39 24
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Metropol Süpermarket karşısı Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Gündal Eczanesi
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar karşısı – İktisat Bankası yanı)
0392 816 05 43
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı
0392 815 34 96
Mağusa / Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu
0392 365 10 11
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka yolu
0392 366 95 55
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
0548 843 03 44