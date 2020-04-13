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İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
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TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
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Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
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Nöbetçi eczaneler (13 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (13 Nisan 2020)

Lefkoşa

DERYA ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

03922276198

Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

03922239378

Lefkoşa

SERPİN ONAY ECZANESİ

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)

03922273924

Lefkoşa

ZEHRA ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa

03922255947

Girne

BUĞÇE ECZANESİ

Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

03928150032

Girne

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

0392 815 11 50

Girne

AYDIN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

03928213361

Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa

03923652525

Gazimağusa

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

03923654280

Gazimağusa

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

03923660353

Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ

Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

03927141894

Güzelyurt

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

03927141190

İskele
MEHMET İLBAN ECZANESİ

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

0392 371 23 66

Üst Mesarya

ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa

03922335533

Alt Mesarya
HERA AKESEN ECZANESİ
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

05338222999

Karpaz
SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

03923744356

Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

Lefke
ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

7278 500

Lefke

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240

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