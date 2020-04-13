Nöbetçi eczaneler (13 Nisan 2020)

Lefkoşa
DERYA ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
03922276198
Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli
03922239378
Lefkoşa
SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924
Lefkoşa
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa
03922255947
Girne
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
Girne
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
0392 815 11 50
Girne
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
03928213361
Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa
03923652525
Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA
03923660353
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt
03927141894
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
İskele
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0392 371 23 66
Üst Mesarya
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa
03922335533
Alt Mesarya
HERA AKESEN ECZANESİ
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
05338222999
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
Lefke
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240