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Porto iflasın eşiğinde
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Nöbetçi eczaneler (13 Mayıs 2020)

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Nöbetçi eczaneler (13 Mayıs 2020)

LEFKOŞA

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

03922240988

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı

03922272350

05488850001

SONUÇ ECZANESİ

Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa

03922273270

05338520464

ABBASOĞLU ECZANESİ

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı

03922271664

05338346145

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0392 815 11 50

0548 851 11 50

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2

03928151025

05338474178

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta

05338585208

5338585208

MAĞUSA

CEREN ECZANESİ

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

03923663374

05338412900

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

05428512259

BARIŞER ECZANESİ

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI

03923664040

05488801020

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

03927147052

05338672251

RESMİYE ESE ECZANESİ

ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

03927144518

05338595151

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI

05428550015

05428550015

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE

03923733360

05338566444

ALT MESARYA

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

Dilekkaya

05338308401

05338308401

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

05338607247

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

03923755366

05338729400

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

05488601973

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili

0392 727 85 00

0548 889 17 07

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