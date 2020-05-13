Nöbetçi eczaneler (13 Mayıs 2020)

LEFKOŞA
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
03922240988
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı
03922272350
05488850001
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa
03922273270
05338520464
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı
03922271664
05338346145
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0392 815 11 50
0548 851 11 50
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2
03928151025
05338474178
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta
05338585208
5338585208
MAĞUSA
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
05338412900
TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.
03923651607
05428512259
BARIŞER ECZANESİ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI
03923664040
05488801020
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.
03927147052
05338672251
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
05338595151
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
05428550015
05428550015
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE
03923733360
05338566444
ALT MESARYA
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Dilekkaya
05338308401
05338308401
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
05338607247
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik
03923755366
05338729400
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240
05488601973
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
0392 727 85 00
0548 889 17 07