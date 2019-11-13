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Nöbetçi eczaneler (13 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (13 Kasım 2019)

Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi

Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı

0392 223 48 10

Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi No:53 Metropol yolu Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:48 A Hamitköy

0392 225 57 28

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C

0392 815 36 26

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi Mağusa Port Residence No:2

0392 365 19 20

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı

0392 365 42 40

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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