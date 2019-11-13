Nöbetçi eczaneler (13 Kasım 2019)

Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi
Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı
0392 223 48 10
Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi No:53 Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:48 A Hamitköy
0392 225 57 28
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C
0392 815 36 26
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi Mağusa Port Residence No:2
0392 365 19 20
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı
0392 365 42 40
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70