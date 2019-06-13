Nöbetçi eczaneler (13 Haziran 2019)

Lefkoşa / Galen Eczanesi
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı
0392 227 26 03
Lefkoşa / Seval Eczanesi
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya
0392 223 86 75
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856