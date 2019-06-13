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Nöbetçi eczaneler (13 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (13 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Galen Eczanesi

Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı

0392 227 26 03

Lefkoşa / Seval Eczanesi

9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya

0392 223 86 75

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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