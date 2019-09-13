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Nöbetçi eczaneler (13 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (13 Eylül 2019)
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LEFKOŞA
Serkan Kervan Eczanesi: Atatürk Cadesi. No. 16 B. Hamitköy Lefkoşa Tel: 2258091
Kızılbaş eczanesi: Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2253259

GİRNE
Pınar keklik eczanesi: Alsancak Lemar Karşisi, Teknogold Yani Alsancak/Girne - Girne Tel: 8213077
Güven Eczanesi: Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9 yukarı girne (Haval Market yanı) Tel: 815 2409

GAZİMAĞUSA
Ergin Eczanesi: Eşref Bitlis Cad. Arıbey Apt. No:1 (Magosa Tıp Merkezi Acil Servis Karşısı) Tel: 3654754
Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A İsmet İnönü Cad. (DAÜ) karşısı Tel: 365 4969

GÜZELYURT
Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: 714 3847

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