Nöbetçi eczaneler (13 Ekim 2019)

Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No:43/2 Taşkınköy
0392 225 32 59
Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi
Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
0392 225 61 61
Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi
Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı
0392 223 48 10
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Cad. No:26/A Bücürük yanı Ship Inn Otel karşısı
0392 815 11 50 – 0548 851 11 50
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0533 888 56 66 – 0392 815 73 50
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi 88/A
0392 714 18 94
Lefke / Evren Polili Eczanesi
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46
Mağusa / Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
0392 365 69 22
Mağusa / Umut Eczanesi
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Kulünü yanı Sulu Çember- Zafer Anıtı arası
0392 366 23 69
Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi
Serdarlı
0392 376 70 06
Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi
Alt Ekmekçi Sok. No:8 Gaziköy
0392 236 83 80
İskele / Ersun Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56