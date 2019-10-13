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Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
90 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
84 0
 
Mesarya zevkten dört köşe
Mesarya zevkten dört köşe
127 0
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu
16 0
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
Baf da Çetinkaya’ya acımadı
80 0
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
129 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
66 0
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Nöbetçi eczaneler (13 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (13 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No:43/2 Taşkınköy

0392 225 32 59

Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi

Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

0392 225 61 61

Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi

Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı

0392 223 48 10

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Cad. No:26/A Bücürük yanı Ship Inn Otel karşısı

0392 815 11 50 – 0548 851 11 50

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0533 888 56 66 – 0392 815 73 50

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

Lefke / Evren Polili Eczanesi

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

Mağusa / Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

0392 365 69 22

Mağusa / Umut Eczanesi

Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Kulünü yanı Sulu Çember- Zafer Anıtı arası

0392 366 23 69

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi

Alt Ekmekçi Sok. No:8 Gaziköy

0392 236 83 80

İskele / Ersun Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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