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GG’nin zirve aşkı
GG’nin zirve aşkı
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Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
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Nöbetçi eczaneler (13 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (13 Aralık 2019)

Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy

0392 225 32 59

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7

0392 228 14 78

Lefkoşa / Rehber Eczanesi

Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük No:3 Yakın Doğu Bank çaprazı Öğmen Teknoloji yanıGönyeli

0548 842 03 23

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10

0392 815 22 48

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Mağusa / Bahar Eczanesi

No:45 ismet İnönü Bulvarı

0392 365 51 26

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94 – 0533 849 50 18

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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