Nöbetçi eczaneler (13 Aralık 2019)

Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy
0392 225 32 59
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7
0392 228 14 78
Lefkoşa / Rehber Eczanesi
Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük No:3 Yakın Doğu Bank çaprazı Öğmen Teknoloji yanıGönyeli
0548 842 03 23
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Mağusa / Bahar Eczanesi
No:45 ismet İnönü Bulvarı
0392 365 51 26
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94 – 0533 849 50 18
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70