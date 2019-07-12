Nöbetçi eczaneler (12 Temmuz 2019)

Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı 2272350
Lefkoşa
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
2280606
Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
8153626
Girne
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
8223885
Gazimağusa
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
3669297
Gazimağusa
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa
3656922
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
7141222
İskele
ERSU ADAN ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele
3788887