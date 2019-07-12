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Nöbetçi eczaneler (12 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (12 Temmuz 2019)
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Lefkoşa

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt.Dereboyu Gloria Jeans ara sokağı Toros Beyaz Eşya yanı 2272350

Lefkoşa

YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

2280606

Girne

KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne

8153626

Girne

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne

8223885

Gazimağusa

OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

3669297

Gazimağusa

FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

3656922

Güzelyurt

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

7141222

İskele

ERSU ADAN ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele

3788887

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