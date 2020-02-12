Nöbetçi eczaneler (12 Şubat 2020)

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya
0392 330 10 36
Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa – Lefkoşa
0392 227 96 19
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Şehit Ünal Kemal Sokak, Eser Apartmanı, Dükkan: B / Lefkoşa
0392 225 69 18
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, yukarı Girne
0392 815 24 09
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63 B Karaoğlanoğlu
0392 822 32 02
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59
Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
0392 365 60 60
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44