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Nöbetçi eczaneler (12 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (12 Şubat 2020)

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi

Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya

0392 330 10 36

Lefkoşa / Seval Kaymak Eczanesi

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa – Lefkoşa

0392 227 96 19

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Şehit Ünal Kemal Sokak, Eser Apartmanı, Dükkan: B / Lefkoşa

0392 225 69 18

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, yukarı Girne

0392 815 24 09

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63 B Karaoğlanoğlu

0392 822 32 02

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları

0392 365 59 59

Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex Apt. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

0392 365 60 60

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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