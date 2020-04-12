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DAÜ'den öğrencilerine yardım eli
DAÜ'den öğrencilerine yardım eli
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Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
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İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
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Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
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Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
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CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
777 0
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Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (12 Nisan 2020)

LEFKOŞA

Galen Eczanesi

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

0392 227 26 03

***

CEVHER ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

03922277251

***

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani

03922279270

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZ

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

03922240988

GİRNE

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

Ankara Cad. Yayla ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Alsancak Girne

0542 855 31 14

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

03928150009

TÖREN II ECZANESİ

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

03928151790

GAZİMAĞUSA

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

03923650112

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

03923653130

İNEM MİMAR ECZANESİ

Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

05488422795

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

03927143252

RESMİYE ESE ECZANESİ

ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

03927144518

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

03923712224

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

ALT MESARYA

MEHMET HOCA ECZANESİ

Özgürlük Cad.Türkmenköy No:2

05338733089

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

05338325742

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

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