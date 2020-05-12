Nöbetçi eczaneler (12 Mayıs 2020)

LEFKOŞA
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya
03923301036
05338529990
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı
0392 227 26 03
0533 860 11 01
EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu
03922270242
05338609988
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy
0392 225 69 18
0533 883 87 77
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
GirneEcevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
03928150850
05488373770
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
03928161213
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
03923648494
05338495018
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
03923651847
05338523366
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI
03923653631
05338823631
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22
03927142874
05338331122
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
03927144640
05338500066
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
03923714006
05488812202
ÜST MESARYA
TUFAN ECZANESİ
Çelik iş Merkezi Demirhan
03922324815
05338605427
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
05338527920
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
05338325742
05488605554
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ
0392 727 85 65