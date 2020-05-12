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Porto iflasın eşiğinde
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Nöbetçi eczaneler (12 Mayıs 2020)

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Nöbetçi eczaneler (12 Mayıs 2020)

LEFKOŞA

ALPDOĞAN ECZANESİ

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya

03923301036

05338529990

GALEN ECZANESİ

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı

0392 227 26 03

0533 860 11 01

EBRU BAŞAY ECZANESİ

Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu

03922270242

05338609988

YEŞİM ECZANESİ

Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy

0392 225 69 18

0533 883 87 77

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

0392 822 32 02

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

GirneEcevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

03928150850

05488373770

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

03928161213

MAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

03923648494

05338495018

ZEYNEP ECZANESİ

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

03923651847

05338523366

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI

03923653631

05338823631

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22

03927142874

05338331122

DOĞA ECZANESİ

Piyale Paşa Mah.No:121

03927144640

05338500066

İSKELE

NALAN ECZANESİ

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler

03923714006

05488812202

ÜST MESARYA

TUFAN ECZANESİ

Çelik iş Merkezi Demirhan

03922324815

05338605427

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

03923978222

05338527920

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

05338325742

05488605554

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ

0392 727 85 65

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