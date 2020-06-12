Nöbetçi eczaneler (12 Haziran 2020)

LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
0392 227 61 81
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal
03922282330
ÖZERÇAL ECZANESİ
Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy
03922239731
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
03928222287
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)
03928160543
MAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
03923656060
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4
03923662928
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
03927143005
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240