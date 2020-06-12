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Nöbetçi eczaneler (12 Haziran 2020)

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Nöbetçi eczaneler (12 Haziran 2020)

LEFKOŞA

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı

0392 227 61 81

PAPATYAM ECZANESİ

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal

03922282330

ÖZERÇAL ECZANESİ

Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy

03922239731

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

03928222287

GÜNDAL ECZANESİ

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)

03928160543

MAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

03923656060

PETEK ECZANESİ

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4

03923662928

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

03927143005

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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