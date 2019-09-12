Nöbetçi eczaneler (12 Eylül 2019)

Lefkoşa / Nurluöz Eczanesi
Hacet sok.8/C Din Sitesi karşısı Hamitköy
0392 225 61 61
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Sk. No:8 Yalçın İlkokulu karşısı Göçmenköy
0392 223 59 51
Girne / Setenay Bengisu Eczanesi
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy
0392 816 00 82
Girne / Girne Eczanesi
Işıl Sokak, Dükkan: 3/D Kamiloğlu Hastanesi Karşısı, Girne
0392 815 14 47
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi
Salamis Yolu, Birleşmiş Milletler Kampı Karşısı
0392 365 68 20
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24