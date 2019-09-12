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Nöbetçi eczaneler (12 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (12 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Nurluöz Eczanesi

Hacet sok.8/C Din Sitesi karşısı Hamitköy

0392 225 61 61

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Sk. No:8 Yalçın İlkokulu karşısı Göçmenköy

0392 223 59 51

Girne / Setenay Bengisu Eczanesi

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy

0392 816 00 82

Girne / Girne Eczanesi

Işıl Sokak, Dükkan: 3/D Kamiloğlu Hastanesi Karşısı, Girne

0392 815 14 47

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi

Salamis Yolu, Birleşmiş Milletler Kampı Karşısı

0392 365 68 20

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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