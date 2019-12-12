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Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
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Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
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Nöbetçi eczaneler (12 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (12 Aralık 2019)

Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi

Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

0392 225 61 61

Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent

0392 223 67 66

Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:29/B Köşklüçiftlik Corner Pup Çaprazı

0392 228 25 72

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No: 149  Alsancak

0392 821 30 88

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad. Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

0392 815 08 50

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi

Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu üzeri Halken Apt. Dr. Şerife Zorba kliniği karşısı

0392 366 20 26

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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