Nöbetçi eczaneler (12 Aralık 2019)

Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi
Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
0392 225 61 61
Lefkoşa / Çağansoy Eczanesi
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi No:4 Yenikent
0392 223 67 66
Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:29/B Köşklüçiftlik Corner Pup Çaprazı
0392 228 25 72
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No: 149 Alsancak
0392 821 30 88
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad. Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
0392 815 08 50
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Ayşem Çil Eczanesi
Larnaka Yolu, Güder Kasap Yolu üzeri Halken Apt. Dr. Şerife Zorba kliniği karşısı
0392 366 20 26
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46