Nöbetçi eczaneler (11 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Cevher Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:101/5E, Dereboyu
0392 227 72 51
Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Karpuzoğlu Eczanesi
Uğur Mumcu Caddesi, Eren İşhanı No:1, Karakum
0392 816 12 30
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21
0392 714 46 40
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87