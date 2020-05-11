Nöbetçi eczaneler (11 Mayıs 2020)

LEFKOŞA

ÖZÜN ECZANESİ

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

03922241210

05338813128

NECATİBEY ECZANESİ

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik

03922281478

05428521335

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY

03922254020

05338756006

TÖRENAĞA ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı

03922281008

05488884040

GİRNE

KÜÇÜK ECZANESİ

Canbulat Sok.No:5/C

03928153626

05428510907

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

05488708442

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI

03928152025

05338417207

MAĞUSA

MEVA ECZANESİ

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı

03923663773

05338655028

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

05338703788

UZAY ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Mahallesi Halken 8 Apt. No:32 Ziraat Bankasi Karsisi Ozdilek yanı

03923655656

05338350310

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E

03927144894

5338594349

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J

03927142316

05428571347

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

05338733089

ÜST MESARYA

ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ

30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat

03922335533

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

03922369100

05488339100

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

05338219606

05488605554

SAKINER ECZANESİ

Yenierenköy

03923744356

05338607247

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

05338419578

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

05428811812