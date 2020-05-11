Nöbetçi eczaneler (11 Mayıs 2020)

LEFKOŞA
ÖZÜN ECZANESİ
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
03922241210
05338813128
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik
03922281478
05428521335
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY
03922254020
05338756006
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı
03922281008
05488884040
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C
03928153626
05428510907
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI
03928152025
05338417207
MAĞUSA
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı
03923663773
05338655028
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
03923651011
05338703788
UZAY ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Mahallesi Halken 8 Apt. No:32 Ziraat Bankasi Karsisi Ozdilek yanı
03923655656
05338350310
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
03927144894
5338594349
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J
03927142316
05428571347
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
03923712856
05338733089
ÜST MESARYA
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat
03922335533
ALT MESARYA
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
03922369100
05488339100
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
05338219606
05488605554
SAKINER ECZANESİ
Yenierenköy
03923744356
05338607247
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
05338419578
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470
05428811812