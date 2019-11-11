Nöbetçi eczaneler (11 Kasım 2019)

Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. Şht. Yalçın İlkokulu karşısı No: 8 Göçmenköy
0392 223 59 51
Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi
Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
Lefkoşa / Rehber Eczanesi
Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük. No:3 Yakın Doğu Bank çaprazı, Öğmen teknoloji yanı
0548 842 03 23
Girne / Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum
0392 815 25 85
Girne/ Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe Sok. No: 46/1 Lapta Hoteller Bölgesi
0542 876 06 60
Mağusa / Meva Eczanesi
15/A Ordu Sokak, Açık Pazar karşısı
0392 366 37 73
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
Güzelyurt / Aşar Eczanesi Güzelyurt
Ecevit Cad.18/B
0392 714 21 93
Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12