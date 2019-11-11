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Nöbetçi eczaneler (11 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (11 Kasım 2019)
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Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. Şht. Yalçın İlkokulu karşısı No: 8 Göçmenköy

0392 223 59 51

Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi

Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

Lefkoşa / Rehber Eczanesi

Atatürk Cad. Sine Apt. 42/C Dük. No:3 Yakın Doğu Bank çaprazı, Öğmen teknoloji yanı

0548 842 03 23

Girne / Günay Varış Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi No:1 Karakum

0392 815 25 85

Girne/ Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe Sok. No: 46/1 Lapta Hoteller Bölgesi

0542 876 06 60

Mağusa / Meva Eczanesi

15/A Ordu Sokak, Açık Pazar karşısı

0392 366 37 73

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

Güzelyurt / Aşar Eczanesi Güzelyurt

Ecevit Cad.18/B

0392 714 21 93

Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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