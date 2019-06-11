 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
8 0
Kız öğrenciler aşılanıyor
Kız öğrenciler aşılanıyor
55 0
 
Kanal T ödülleri verildi
Kanal T ödülleri verildi
264 0
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
26 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
386 0
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
26 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
35 0
banner82

Nöbetçi eczaneler (11 Haziran 2019)

banner27

banner262
Nöbetçi eczaneler (11 Haziran 2019)
banner267

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy

0392 223 93 93

Lefkoşa / Derya Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu

0392 227 61 98

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı Alsancak

0533 857 54 94

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Bahar Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:45

0392 365 51 26

Mağusa / Halkın Eczanesi

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sokak

0392 365 01 12

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken

0392 378 88 87

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.