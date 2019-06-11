Nöbetçi eczaneler (11 Haziran 2019)

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy
0392 223 93 93
Lefkoşa / Derya Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, No:53/3, Dereboyu
0392 227 61 98
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı Alsancak
0533 857 54 94
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Bahar Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:45
0392 365 51 26
Mağusa / Halkın Eczanesi
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sokak
0392 365 01 12
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87