Nöbetçi eczaneler (11 Aralık 2019)

Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi
Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No: 77 Dükkan 2 Gönyeli
0392 223 67 50
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. No: 8 Göçmenköy Şht. Yalçın İlkokulu karşısı
0392 223 59 51
Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi
Atatürk Cad. Özok Mobilya yanı Hamitköy Çemberi Hamitköy
0392 225 40 20
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Girne / Buğçe Eczanesi
Nusmar Market yanı, Zeytinlik yolu
0392 815 00 32
Mağusa / Kunter Güven Eczanesi
Karakız Sok. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı
0392 366 19 09
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekçekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2/E
0392 714 48 94
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12