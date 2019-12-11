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Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
17 0
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
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Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
55 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
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Nöbetçi eczaneler (11 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (11 Aralık 2019)

Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi

Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No: 77 Dükkan 2 Gönyeli

0392 223 67 50

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. No: 8 Göçmenköy Şht. Yalçın İlkokulu karşısı

0392 223 59 51

Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi

Atatürk Cad. Özok Mobilya yanı Hamitköy Çemberi Hamitköy

0392 225 40 20

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Girne / Buğçe Eczanesi

Nusmar Market yanı, Zeytinlik yolu

0392 815 00 32

Mağusa / Kunter Güven Eczanesi

Karakız Sok. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

0392 366 19 09

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekçekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht.Raşit Osman Sok.No:2/E

0392 714 48 94

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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