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Nöbetçi eczaneler (10 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (10 Şubat 2020)

LEFKOŞA
Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad.No: 7/B Binbir (1001) Çeşit Mağazaları yanı Lefkoşa
Tel: 227 3270
Kızılbaş eczanesi: Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa - Lefkoşa Tel: 2253259
GİRNE
Girne Eczanesi: Güzin Çağdan Bedreddin Demirel Cad.No:2 İşbankası Karşısı Girne
Tel: 392 815-1447
Kandil Eczanesi: Karaoğlanoğlu Cad.Chicken Planetkarşısı G.A.Ü yanı (392)822-3842
GAZİMAĞUSA
Nilhan soysal eczanesi: The European Hotel (Sema ) Karşısı Adaş Bebe Yani Gazimagusa - Gazimağusa Tel: 3660353
Güloğlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarı Halil Hamza Yolu Gazi Süpermarket ve kalilland Yanı – Mağusa Tel: 3653868
GÜZELYURT
Resmiye ese eczanesi: ecevit cad.no: 75/1 ziraat bankasi çaprazi - güzelyurt tel: 7144518

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