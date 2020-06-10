Nöbetçi eczaneler (10 Haziran 2020)

LEFKOŞA
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA
03922237101
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
03928213434
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı
03928158118r
MAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
03923654735
AYBENK ECZANESİ
GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI
03923651011
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük
03927147052
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
03927277470