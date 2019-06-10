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Nöbetçi eczaneler (10 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (10 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy

0392 225 32 59

Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi

Öğretmenler Caddesi, Piyili Petrol yanı, Kermiya

0392 223 93 40

Girne / Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

Girne / Setenay Bengisu Eczanesi

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy – Girne

0392 816 00 82

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22 A/B

0392 714 28 74

Mağusa / Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

0392 365 69 22

Mağusa / Emir Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Gülseren Yolu, Şafak Plaza, Penti yanı

0392 365 54 54

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu – Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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