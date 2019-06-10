Nöbetçi eczaneler (10 Haziran 2019)

Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy
0392 225 32 59
Lefkoşa / Türkan Şentip Eczanesi
Öğretmenler Caddesi, Piyili Petrol yanı, Kermiya
0392 223 93 40
Girne / Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
Girne / Setenay Bengisu Eczanesi
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy – Girne
0392 816 00 82
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22 A/B
0392 714 28 74
Mağusa / Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
0392 365 69 22
Mağusa / Emir Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Gülseren Yolu, Şafak Plaza, Penti yanı
0392 365 54 54
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu – Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15