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Nöbetçi eczaneler (10 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (10 Aralık 2019)

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi

Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya

0392 330 10 36

Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:1, Ortaköy

0392 227 92 70

Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi

Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

0392 816 12 13

Mağusa / Meva Eczanesi

15/A, Ordu Sokak, Açık Pazar karşısı

0392 366 37 73

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Caddesi Çanakkale Mahallesi Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu

0392 365 42 40

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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