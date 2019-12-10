Nöbetçi eczaneler (10 Aralık 2019)

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya
0392 330 10 36
Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:1, Ortaköy
0392 227 92 70
Lefkoşa / Serkan Kervan Eczanesi
Hürriyet Cad. No:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Girne / Şule Yıldızdoğan Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
0392 816 12 13
Mağusa / Meva Eczanesi
15/A, Ordu Sokak, Açık Pazar karşısı
0392 366 37 73
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Caddesi Çanakkale Mahallesi Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu
0392 365 42 40
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
0392 727 82 40