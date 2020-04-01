Nöbetçi eczaneler (1 Nisan 2020)

LEFKOŞA
FERİN ECZANESİ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
0392 228 06 06
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
0392 228 78 66
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy
0392 223 93 40
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0392 815 11 50
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1
0392 815 00 09
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
MAĞUSA
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU
0392 365 42 40
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa
0392 365 49 69
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B
0392 714 21 93
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
0392 714 30 05
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
0392 371 28 56
ÜST MESARYA
TUFAN ECZANESİ
Çelik iş Merkezi Demirhan
0392 232 48 15
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya
0392 236 83 80
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
0533 841 95 78
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT
0392 727 74 70