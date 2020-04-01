banner411
banner69
Yakın Doğu Üniversitesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Yakın Doğu Üniversitesi, sokak hayvanlarını unutmadı
14 0
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
11 0
 
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
342 0
71 0
26 0
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
77 0
Koronafobi ile nasıl baş edilir?
Koronafobi ile nasıl baş edilir?
862 0
banner374

Nöbetçi eczaneler (1 Nisan 2020)

banner27

Nöbetçi eczaneler (1 Nisan 2020)

LEFKOŞA

FERİN ECZANESİ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

0392 223 42 82

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

0392 228 06 06

YELİM ECZANESİ

ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

0392 228 78 66

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy

0392 223 93 40

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0392 815 11 50

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

0392 815 00 09

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

MAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU

0392 365 42 40

ZEYNEP ECZANESİ

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

SÜMER ECZANESİ

258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

0392 365 49 69

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B

0392 714 21 93

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

0392 714 30 05

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

0392 371 28 56

ÜST MESARYA

TUFAN ECZANESİ

Çelik iş Merkezi Demirhan

0392 232 48 15

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya

0392 236 83 80

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

0533 841 95 78

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

0392 727 74 70

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.