Nöbetçi eczaneler (1 Haziran 2020)

LEFKOŞA
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127
03922288956
05338567790
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya
03922238675
05428524385
SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924
05338681003
GİRNE
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
03928213088
05428523114
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı
03928151447
0533851 2275
MAĞUSA
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı
03923654280
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
03923660391
05338476958
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
03927141190
05338568505