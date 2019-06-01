Nöbetçi eczaneler (1 Haziran 2019)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Lefkoşa / Dilek Eczanesi
Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy
0392 223 59 51
Girne / Barış Eczanesi
Şht. İbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta
0392 821 84 10
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3/A
0392 714 30 05
Mağusa / Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apt. No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı
0392 366 23 69
Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi
Salamis Yolu No:168/A (AKAY SAAT) yanı
0392 365 42 80
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87