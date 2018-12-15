Yılbaşında Tarzınıza Yaratıcılık Katacak 14 Parti Saç Stili

Yeni başlangıçlar denince akla gelen ilk dünlerden biri de yılbaşı. Bazıları evinde sıradan bir gün geçirirken birçok kişi o geceyi özel kılmak, eğlenmek ve iyi dileklerde bulunmak istiyor. Yılbaşı arkadaşları, aile üyelerini, iş arkadaşlarını ve bazen de birbirine yabancı insanları bir araya getiriyor. Her özel günde olduğu gibi bugünde de hoş ve bakımlı görünmek istiyoruz. Stilimizin tamamlayıcısı ise elbette saçlar oluyor. İşte ev partisinden açıkhava etkinliklerine ilham alabileceğiniz parti saç stilleri…

1. Yılbaşı demek parıltı demek: Simli gölge



İster kıyafetinize uygun isterseniz aykırı bir renkte seçeceğiniz simleri saçlarınızın uçlarına ve bazı tutamlarına uygulayarak muhteşem bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdiden partinin en dikkat çekeni olacağınızı söyleyebiliriz. Saçlarınız oldukça ışıltılı olacağı için makyajınızı minimal yaparak muhteşem bir denge yakalayabilirsiniz.

2. Çılgın bir partiye davetli olanlara: Renkli baskılı saçlar



Eğer oldukça ilginç ve çılgın bir partiye davetliyseniz ya da o partiyi bizzat hazırlıyorsanız renkli baskılı saçlar ilk tercihiniz olabilir. Üstelik yaratıcılığınızı kullanarak çok farklı şekiller de ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun için saçlarınızı sabitleyip sprey boya kullanmanız yeterli.

3. Minimal ve iddialı: Ensede örgü topuz



Minimal bir görünüm günümüzün vazgeçilmezlerinden. Eğer siz de hem klasik hem de yalın bir görüntü istiyorsanız saçlarınızı önden iki yana ayırıp ensede şık ve basit bir örgüyle toplayabilirsiniz. Böylece kolayca şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

4. Duru ve uğraşsız: İki yana ayrılmış düz saçlar



Saçlarınızı düzleştirip ortadan ikiye ayırın. Ardından ayırdığınız tutamları ensenize doğru götürüp orada sıkıca tel tokalarla tutturun. Eğer uzun saçlarınız varsa uğraşsız ve hoş bir görüntü elde edebilirsiniz.

5. 2018’in trendi ışıltılı saç bantlarıyla asil bir görünüm



Eğer sade bir elbise tercih ettiyseniz stilinizi iddialı bir saç bandıyla tamamlayabilirsiniz. Işıltılı ve iddialı saç aksesuarları bu yılın trendi, o yüzden kullanmaktan çekinmeyin.

6. Hollywood’dan ilham alan bukleler





Saçınızın bir yanını tel tokalarla tuttururken diğer yanını kalın bukleler şeklinde yapın. Saçlarınızı dalgalı yaptıktan sonra hafifçe dağıtın. Tokayla tutturduğunuz tarafta şık bir saç aksesuarı kullanabilirsiniz.

7. Topuzların en kolayı: Muz topuz



Eğer elbiseniz saçınızı toplamanızı gerektirecek bir modeldeyse ama topuzunuzu abartmak istemiyorsanız muz topuz oldukça ideal bir seçenek olabilir. Saçlarınızı düzleştirin ve içe doğru kıvırarak tel tokalarla tutturun. Elbette mükemmel bir görünüm için becerikli bir arkadaşa ihtiyaç duyabilirsiniz.

8. Hem spor hem şık bir görünüm isteyenlere: Tek yanı örgülü



Eğer fazla abartmamak ama salaş da görünmek istemiyorsanız saçınızın tek tarafını örebilirsiniz. Örgülerde ise yaratıcılığınızı kullanıp farklı şeyler deneyebilirsiniz.

9. Bol bol dans edeceklere: Yarım atkuyruğu





Eğer yerinizde oturmayacağınız bir gece planlıyorsanız saçınızı topuz yapmanızı ya da örmenizi tavsiye etmeyiz. Hepimiz biliyoruz ki gece sonunda ikisi de karmakarışık bir hale gelir. Böyle hareketli bir gece için en isabetli karar yarım at kuyruğu olacaktır. Saçınızın önünden fazla kalın olmayan bir tutan alın ve geriye doğru tarayın. Ardından kopmayacağına emin olduğunuz bir tokayla sıkıca toplayın. Son olarak spreyle sabitleyin. Gece sonunda saçınızın hâlâ mükemmel göründüğünü göreceksiniz…

10. Sakin bir akşam geçirecekler: Romantik görünüm



Eğer arkadaşlarınızla ya da ailenizle sakin bir akşam geçirmeyi planlıyorsanız kulak hizasına kadar her iki yandan alınan saçları arkada tutturup geriye kalan saçlarınızı doğal görünümünde bırakabilirsiniz. Hatta mümkünse duş sonrası saç kremleri kullanarak biraz daha doğal dalgalı ve kabarık bir hale getirebilirsiniz.

11. Sade bir makyajın tamamlayıcısı: Tepeden salaş görünümlü bir topuz ve kâkül



Eğer sade bir makyaj yapmak istiyorsanız saçınızla öne çıkabilirsiniz. Yüzünüzü şekilli ve hoş gösterecek şeylerden biri de kakül. Kâkülünüzü tepeden salaş bir ev topuzuyla tamamlayabilir, uğraşsız ve iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer kâkülünüz yoksa takma olanları kullanabilirsiniz. Ancak doğal durmasına özen gösterin!

12. Eğlenceli! Bombeli at kuyruğu



Enerjinizi yansıtacak görünümlerden biri bombeli at kuyruğu. Yapması ise çok kolay. Saçınızı at kuyruğu yapın ve eşit boğumlara ayırarak lastikle tutturun. Lastiklerin üzerine kadife kurdeleler kullanabilirsiniz.

13. Enseden ya da tepeden çift topuz



Yine hareketli bir akşama hazırlanıyorsanız çift topuz seçenekleriniz arasında yer alabilir. İster enseden ister tepeden yapacağınız bu topuzlar size eğlenceli bir görünüm katacaktır. Topuzlarınıza çeşitli saç aksesuarları takarak sıra dışı hale getirebilirsiniz.

14. Saç aksesuarlarıya yaratıcılığınızı konuşturun!



Eğer klasik bir görünümün aksine sıra dışı ve dikkat çekici görünmek istiyorsanız son senelerin trendi saç küpeleri ve başka aksesuarlar kullanabilirsiniz.