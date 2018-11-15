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Yeniden: Pileli Etek Modası

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Pileli etekler bir süredir radar dışıydı. Birden hayatımıza geri geldi ve tekrardan en çok giyinilen parçalardan biri oldu.

Yeniden: Pileli Etek Modası
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 Şu sıralar dünya genelinde olan etek modeli olarak en çok pileli etekler ön plana çıkıyor.

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Sokakta, işte, davetlerde mükemmel uyum yakalayan pileli etekler türlü renk tercihleriyle moda severlerin bir numaralı kurtarıcısı oldu bile!

Pileli Etek ModasÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Pileli eteklerin rahat kombin edilmesi kadınlar için büyük avantaj haline geldi.

Pileli Etek ModasÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Pileli eteğin en büyük avantajı; farklı ve rahat olmasının yanı sıra oldukça dikkat çeken bir parça olması.

Yeniden: Pileli Etek Modası

Özel davetlerde de şık bir kombinle mükemmel bir uyum yakalanabildiği gibi, sokak stilinde de hayat kurtarıyor.

Pileli Etek ModasÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Üstelik yaz aylarında kombinlenen pileli etekler, sonbahar/kış aylarında da sıklıkla tercih ediliyor. Bu sezon sokakta pileli etek kombinlerini çokça göreceğiz.

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