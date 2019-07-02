Yaza Özel 10 Kısa Saç Modeli

Hem günlük hayatta hem de davetlerde kullanabileceğiniz modern kısa saç modellerini sizler için derledik.

2019 tam anlamıyla kısa saçların yılı oldu ve olmaya da devam ediyor. Özellikle yaz davetlerinde sıkça görmeye başladığımız kısa saçlar, “davetlerde topuz ve uzun dalgalı saç kullanılır” klişesini yıkmamıza yardımcı oluyor. Sezonun en büyük trendi olan kısa saçlar Hollywood ünlülerinin elinde bambaşka bir seviyeye taşınıyor. Sizin için hem günlük hayatınızda hem de davetlerde kullanabileceğiniz, yapması oldukça kolay olan 10 adet saç modelini derledik. Keşfetmek için okumaya devam edin!

1. Bella Hadid ve perçemli asimetrik lob



Uzun saçlarını bu yaz asimetrik bir lob kesimiyle değiştiren Bella Hadid, zaman zaman takma perçemleriyle de kullanıyor bu modeli. Siz de perçem veya kahkül kestirmek istiyorsanız fakat emin olamıyorsanız bu takma olanları deneyip yüzünüzde nasıl durduğunu görebilirsiniz.

2. Rihanna ve kıvırcık bob



Eğer doğuştan kıvırcık saçlarınız varsa bu modeli elde etmek sizin için oldukça kolay, yoksa da ince bir saç maşasıyla aynı görünümü elde edebilirsiniz. Bu adımın arkasından uygulayacağınız bukle belirgenliştirici bir köpük ile hazırsınız.

3. Kim Kardashian West ve ipek görünümlü fön



Kim Kardashian’ın bu ikonik görüntüsü saç botoksu yapılmış yeni kesilmiş bir saçta en iyi sonucu veriyor.

4. Cara Delevigne ve retro fön



Moda dünyasındaki vintage rüzgarı saçları da etkilemiş gibi gözüküyor. Dalgalı bir fön ve düzgünce ayrılmış saçlarla siz de bu görüntüye kavuşabilirsiniz.

5. Bella Hadid ve 60’lar saçı



Bigudilerinizi sakladığınız yerden çıkarmanın vakti geldi. Bize Marilyn Monroe’yu hatırlatan bu saçtan ilham alan Bella Hadid harika görünüyor. Siz de bir sonraki davet için bu modeli deneyip, herkesten farklı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

6. Olivia Wilde ve pürüzsüz taranmış asimetrik modeli



Bu sezon asimetrik görüntülerin oldukça revaçta olduğu yadırganamaz bir gerçek. Siz de ıslak görünümlü geriye taranmış saçı bir de bu formda deneyin. Bu saçı doğal saçınıza uygulayıp daha dalgalı ve naturel bir görünüm elde etmeyi de deneyebilirsiniz.

7. Vanessa Hudgens ve plaj dalgaları



Islak ve doğal görünümlü bu model, Kim Kardashian’ın 2019 Met Gala görünümünden sonra iyice yükselişe geçti. Sanki denizden çıkmış ve tam orada bir partiye katılıyormuş havasındaki bu model için deniz tuzu spreyi kullanabilirsiniz.

8. Sofia Richie ve doğal görünümlü bukleleri



Saçınızın doğal halini öne çıkarın ve birkaç şekillendirici ürün ile hazır hale getirin. Günlük kullanım için oldukça ideal olan bu model sizi bu sıcak yaz aylarında sıcak fönlerle ve maşalarla uğraşmaktan kurtaracak.

9. Hailey Baldwin ve yatak saçı



Yataktan çıkmış gibi eforsuz görünmek şimdi çok revaçta. Bir yandan da oldukça basit. Dağınık saçınıza biraz kuru şampuan uygulayın ve yandan derin bir şekilde ayırın. İşte hazırsınız!

10. Emma Watson ve örgü topuzu



Her sezonun değişmez trendi örgüler bu yaz da bir yere gidecek gibi gözükmüyor. Hem açık saçla uğraşmayayım hem de çok düz gözükmeyeyim diyorsanız örgülü modeller tam size göre.