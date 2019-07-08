Yaz sıcağından korunmak için nasıl giyinmeli?

Yaz aylarında, güneşin etkilerinden korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de buna uygun giyinmek...

Yaz aylarında, artan sıcaklık nedeniyle pek çok rahatsızlık yaşanabilir. Özellikle, çocuklar, yaşlılar ve hamileler için tehlikeli olabilen sıcaklar; tansiyon, şeker, kurdeşen gibi hastalıkları tetikleyebilir ve güneş çarpmasına neden olabilir. Güneş ise, UV ışınları ile güneş yanığına, ciltte lekelerin oluşumuna ve cilt kanserine sebebiyet verebilir. Yaz aylarında güneşin bu zararlı etkilerinden korunmak için güneş koruyucu kremler kullanırız. Ancak en az bunun kadar dikkat edilmesi gereken bir nokta daha bulunuyor. Yaz aylarında, sıcağa uygun kıyafetleri tercih etmemiz gerekir. Peki yaz sıcağından korunmak için nasıl giyinmeliyiz? Gelin birlikte bakalım.

1. İnce giysiler tercih edilmeli

Kış aylarında nasıl ki kalın ve yünlü kumaşları tercih ediyorsak, yaz aylarında da yaz sıcağına uygun fazla terletmeyen ince giysiler seçilmeli. Ayrıca kıyafetlerin fazla dar olamamasına özen gösterilmeli. Dar kıyafetler, vücudu sarıp kan dolaşımını yavaşlattığı için yaz aylarında bol kıyafetler giymek, hem size daha rahat hissettirecek ve fazla terlemenizi önleyecektir.

2. Açık renk kıyafetler giyilmeli

Her mevsim belirli moda ögeleri trend haline geliyor. Giysilerin kesiminden, rengine kadar modaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ancak yaz aylarında modaya dahil olsa yaz sıcağından korunmak için koyu renk giysilerden kaçınmalısınız. Koyu renkler güneşi çektiği için, sıcağın etkilerini daha fazla hissedebilirsiniz. Nude renkler ya da pastel tonlar ise güneş ışınlarını yansıtır. Bu nedenle yaz aylarında açık renk kıyafetleri tercih edilmeli.

3. Kumaş seçimi önemli

Yaz aylarında giyeceğiniz kıyafetlerin renkleri kadar, kumaş türü de önem taşır. Seçeceğiniz kumaş, polyester ya da sentetik gibi terlemeyi artıracak bir kumaş olmamalıdır. Bunun yerine pamuklu kumaşları tercih etmelisiniz. Pamuklu kumaşlar, teri emerek hızla buharlaşmasını sağlar ve sizi rahatlatır.

4. Aksesuar kullanılmalı

Aksesuarlar, kombinlerin ayrılmaz parçası. Yaz aylarında kullanacağız gözlük ve şapkalarla hem kombinlerinizi hareketlendirebilir hem de güneşin zararlı etkilerinden korunabilirsiniz. Özellikle güneş çarpmasına karşı, dışarı çıkarken mutlaka şapka kullanmanızda fayda var. Uzun süre güneşin altında vakit geçirecekseniz, gözlerinizi güneşten korumak için gözlük takmayı da ihmal etmeyin.

5. Hassas bölgeler güneşten korunmalı

Kollar, omuzlar, sırt ve göğüs bölgesi, güneşten çabuk etkilenen yerlerdir. Bu bölgelerde güneş yanığı çok kolay oluşabilir. Özellikle beyaz tenli kişilerde, esmer tenli kişilere göre güneş yanığı daha çabuk oluşur. Eğer uzun süre güneşin altında kalınacaksa, hassas bölgelerin güneşten korunması gerekir. İnce ancak kolay güneş yanığı oluşan bölgelerinizi örtecek giysiler tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, uzun süre güneşin altında kalınacaksa güneş koruyucunuzu iki saatte bir yenilemeyi unutmayın.