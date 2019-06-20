Yaz Esintisini Sokaklara Taşıyacak 13 Elbise Önerisi

Pastel tonlardan marin stiline, floral motiflerden tropikal desenlere, sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı olacak 13 trend elbise için gardırobunuzda yer açın!

Gönül ister ki yaz, şehre geldiğinde sayfiyeye taşınıp upuzun bir tatile çıkalım ama ne mümkün. İş hayatı son sürat devam ediyor. Ve biz kadınlar, telaşlı kent yaşamı içinde yazın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Tatili belki ayağımıza getiremiyoruz ama rengarenk ve tiril tiril elbiselerle tatlı yaz esintisini sonbahara dek tenimizde taşımamız mümkün.

İşte pastel tonlardan floral ve tropikal desenlere, sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı olacak 13 trend elbise…

1. Desenli Örme Elbise



Yılın rengi “canlı mercan”a göz kırpan bu rahat kesim elbise sayesinde yazın kavurucu sıcağı size uğramayacak. Vizon veya bej renkli sandaletlerle eşleştirebileceğiniz elbisenin V formlu sırt dekoltesi sallantılı kolyeleri sırtınızda taşımanız için harika bir seçim olacak.



2. Fırfır Detaylı Elbise



Alternatif parçalardan hoşlananların gardırobunda bulunması gereken bu romantik elbise, partiler ve gece eğlenceleri için oldukça ideal. Bu yılın öne çıkan pastel tonlarından mint (namı diğer nane yeşili) rengiyle öne çıkan elbise, Bahamalar’ın turkuaz serinliğini gittiğiniz yere götürmenizi sağlayacak.



3. Desenli Uzun Elbise



Siyah, hardal ve beyaz renk kombinasyonuyla tasarlanan bu elbise salaş dekolte sevenler için biçilmiş kaftan. Diz kapağında son bulan yırtmacı ve derin sırt dekoltesiyle hem şık hem de konforlu bir kullanım sunan elbiseyi bilekten bağlamalı sandaletler veya parmak arası terliklerle tamamlayabilirsiniz.

4. Çizgili Jarse Elbise



Günlük kullanım, özellikle de iş hayatı için son derece kullanışlı olan bu kruvaze elbise nötr renk tonları ve sade kesimiyle sakin ama şık bir estetik sunuyor. Gümüşten altına, ahşaptan boncuğa her türlü aksesuarla kombine edebileceğiniz bu elbise sayesinde ne giyeceğinizi bilemediğiniz günlerde imdadınıza koşacak.



5. Desenli Yaka Detaylı Elbise



Kırmızı tutkunları buraya! Canlı kan kırmızısı rengi, vücudu saran kesimi, hareketli yaka ve kol detaylarıyla oldukça feminen bir görüntü sunan bu elbiseyi giydiğiniz günün yıldızı olacağınıza emin olabilirsiniz. Ayakkabı seçiminiz ister stiletto ister platform topuklu olsun ama rengi muhakkak siyah olsun. Elbise zaten yeterince hareketli ve detaylı olduğundan aksesuar olarak ince bir saat ve top küpelerden kullanabilirsiniz.



6. Bohem Nakışlı Dokuma Elbise



Beyaz pamuklu kumaş üzerine renkli nakışları, açık omuz detayı ve bol kesimiyle nostalji severlerin kaçırmaması gereken bu elbisenin püfür püfür bir yaz yaşatacağı kuşkusuz. Nakış renklerinden seçeceğiniz iri küpelerle tamamlayabileceğiniz bu otantik elbise; sandalet, stilleto, hatta spor ayakkabılarla bile oldukça hoş bir uyum yakalayacaktır.

7. Retro Puantiye Desenli Elbise



Puantiyeler geri döndü! Retro moda akımının baş deseni minik puantiyelerin süslediği pudra renkli bu elbise hem gündüz hem de gece rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça. Bu hoş elbiseyi aksesuarsız kullanabileceğiniz gibi fular, bileklik ve küpelerle de detaylandırabilirsiniz.

8. Vintage Carmen Yaka Güpür Elbise



Sıradaki elbisemiz iflah olmaz romantiklere gidiyor. Baştan aşağı güpür dokusu, omuz dekoltesi ve güzeller güzeli mavi rengiyle masalsı bir görünüm kazanan bu romantik elbiseyi şık bir akşam yemeği için edinebilirsiniz. Dilerseniz lastik detaylı bel bölgesinde kullanacağınız rose gold veya bakır renk kemerle aynı tonda stiletto ve çanta seçebilir; dev ya da çoklu halka küpelerle romantik şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

9. Floral Print Elbise



Kim demiş yazın siyah giyilmez diye. Gece eğlenceleri için rahatlıkla tercih edebileceğiniz çiçek desenli bu elbise, hem sayfiye hem de kent yaşamı için oldukça ideal. Kat kat süzülen asimetrik kesimli eteğiyle çabasız şıklık yaratmak isteyenler için vazgeçilmez parçalardan. Farklı tarzlarda aksesuar kullanma imkanı sunmasıyla da son derece konforlu.

10. Uzun Tül Elbise

Günlük kullanımda sıkça karşılaşmadığımız tül, bu kez alışılmışın dışında bir tasarımla karşımızda. Marjinal moda severler için romantik bir seçenek olabilecek bu tül elbise, elbiseye şıklık katan işlemeleriyle davet ve kutlamalar için hoş bir alternatif oluşturuyor. Spor ayakkabılarla bile oldukça şık bir kullanım sunan elbiseyi dore topuklu veya sandaletlerle eşleştirebilirsiniz.

11. Çiçek Desenli Elbise



Kavurucu yaz sıcaklarında uçuş uçuş bir elbiseye kim hayır diyebilir? Muhtemelen kimse! Zarif çiçek desenleriyle günün her saatine uyum sağlayacak olan bu elbise, zarif göğüs dekoltesi ve asimetrik etek kesimiyle göze çarpıyor. Kemerle veya da sade olarak kullanabileceğiniz bu ferah elbiseyle tüm yazı geçirmek isteyeceğiniz kesin.

12. Bej Çiçekli Gömlek Elbise



Son yılların eskimeyen trendlerinden gömlek elbiseler bu yıl da oldukça moda. Smart casual giyim tarzını benimseyenlerin dolabında muhakkak bulunması gereken bu parçayı yaratmak istediğiniz stile göre ister dolgu topuk ister stiletto ister yazlık bootie’lerle kombinleyebilirsiniz.

13. Lacivert Çizgili Beli Bağcıklı Elbise



Yaz sezonunun bir diğer vazgeçilmez stili de marin. Lacivert üzerine beyaz çizgilerle klasikleşen bu stil, kentli modası yaratmak için birebir. Beyaz spor ayakkabılar ve bolca aksesuarla bütünleyebileceğiniz bu rahat elbiseyi üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğinize eminiz.

