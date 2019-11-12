Yağmurda Çamurda Tarzınızdan Ödün Vermeden Giyebileceğiniz Botlar

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı şu günlerde kışın vazgeçilmezi olan botlara olan ilgi de arttı.

Kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bol yağışlı geçen bu mevsim de ayakkabı seçimi de bir hayli zor oluyor. Özellikle giydikleriyle tarzını yansıtmak isteyen kadınlar için kış mevsiminde tarzlarından ödün vermeden giyebilecekleri bir bot bulmak hayli zor. İşte yağmurda çamurda tarzınızdan ödün vermeden giyebileceğiniz kadın botları…

1. Rahatlığımdan ödün vermem diyenler için bir klasik: Postal

Postallar uzun yıllardan beri tercih edilen bot modelleri arasında yer alıyor. Özellikle rahatına düşkün olanların tercih edebileceği bu botlar, casual ve spor kıyafetlerle rahatlıkla kombinlenebilir. Son yılların modası özellikle postalları midi elbiselerle kombinlemek. Bu postalın farkı ise kesinlikle rengi.

2. Göze çarpmak isteyenlere: Deri Antrasit

Deri antrasitler son dönemde kıyafetlerde, çantalarda ve ayakkabılarda yer almaya başladı. Bu oldukça dikkat çekici parçaları seven, tarzına güvenen kadınlar içinse bu hafif topuklu ve sivri burunlu bot modeli oldukça ideal.

3. Rugan parlaklığını seven kadınlar için: Bej Rugan

Rugan modeller de bu sezon popüleritesini artıran ürünler arasında. Özellikle hafif yağmurlu havalarda direkt su geçirmeyen rugan modeller, görüntü itibariyle de oldukça şık duruyor. Sivri burunlu bu bej model ise rugan şıklığının en güzel örneklerinden biri diyebiliriz. Kotlarla, elbiselerle ve klasik pantolonlarla kısaca pek çok şeyle kombinleyebileceğiniz bu model.

4. Rock’n Roll’dan vazgeçmeyenlere: Harley Davidson

Harley Davidson bot denilince akla gelen ilk birkaç markadan biri. Harley Davidson ürünleri ise hem dayanıklılığı hem görünümüyle her sezonun favorileri arasında yer alıyor. Genellikle spor bir tarzı olan kadınlar tarafından tercih edilen, yağmur, çamur, kar demeden giyebileceğiniz bu hakiki deri botlar tam sizin tarzınız.

5. Dağları bile aşabileceğiniz bir bot

“Ayakkabıda benim için önemli olan rahatlık” diyorsanız, su ve soğuğa dayanıklı olan ortopedik bu bot tam size göre. Özgür ruhlu ve rahatına düşkün kadınların tarzını yansıtan bu botu çok seveceksiniz.

6. Biraz renklenmek isteyenlere: Bordo

Kış aylarında her ne kadar siyah botlar daha çok tercih edilse de bordo da bu sezonun favori renkleri arasında. Birkaç yıldır her sezon üretilen bordo botlar bu sezon ise yılın modası olan timsah derisi deseni ile karşımıza çıkıyor. Siyahın sıkıcılığını atmak isteyenlerin tercih edebileceği 5 cm topuklu bu bota hem şık hem rahat.

7. Tarzıma tarz katmak istiyorum diyenlere: Mavi yılan derisi bot

Yılan ve timsah derisi desenli ürünler bu sezonun favori parçaları arasında yer alıyor. Modayı yakından takip eden ve tarzından ödün vermek istemeyen kadınların gardıroplarında mutlaka böyle bir ürünün bulunması gerekiyor. Hakiki deri olan bu mavi-sarı renklerdeki yılan desenli bot ise başlı başına bir tarz desek yanlış olmaz.

8. Kışa yeni bir soluk: Şeffaflık

Bu sezon moda olan bir diğer şey ise şeffaf topuklar. Genellikle topuklu ayakkabılarda gördüğümüz bu model, postallara da şeffaf taban olarak uyarlanmış. Hemen hemen her kombine uyum sağlayabilecek bu modelin taban yüksekliği ise 5 cm.

9. Güvenli ve sıcak adımlar için: Dockers

Kadın botları denince akla daha klasik modeller gelse de Dockers’ın bu modeli spor klasikler arasında. Tam bir kış ayakkabısı olan bu bot yünlü iç astarıyla soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak tutuyor.

10. Her daim şık olmak isteyenlere

Her daim şık görünmek isteyen ancak bir yandan da rahatından ödün vermek istemeyen kadınların tercihi bu pofidik botlar oluyor. Platin rengi ve üzerindeki detayların şık bir hava kattığı bu botu günlük olarak kullanabilir, kombinlerinizi hareketlendirebilirsiniz.

11. Parıltısız olmaz diyenlere

İşlemeli, nakışlı ve zımbalı botların modası devam ederken, siz bu taşlı botla modayı bir adım öne taşıyabilirsiniz. Klasik görünümü taş detaylarıyla zenginleştiren bu bot, daha çok günlük şık kombinlerde kullanılabilir. Hakiki deriden yapıldığı için yağmura ve çamura karşı koyabileceğiniz bu botdan vazgeçemeyeceksiniz.

12. Dolgu topuğun rahatlığını bırakmak istemeyenlere

Yılan derisi modasının bu sezon hakim olduğundan bahsettik. Bu model, taba renginin muhteşem tınısıyla buluşunca da ortaya bu harika bot çıkmış. Modaya ayak uydurarurken dolgu topuğun rahatlığından da faydalanabileceksiniz.

13. Bilekte botlar bu sezon da bizimle

Bilekte biten botlar geçtiğimiz sezonlarda birden bire patlayarak tabir-i caizse herkesin ayağına düşmüştü. Pek çok kişi tarafından beğenilen özellikle kotlarla ve elbiselerle kombinlendiğinde enfes bir görünüm oluşturan bu modeller bu sezon da trend. Nude renkler ve kahve tonlarını sevenlerse hakiki deri bu topuklu botu çok beğenecekler.

14. İddialı olmayı sevenler için

Kış aylarında bot alırken alışılmışın dışında renk tercihi yapmak isteyenler için pek çok farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu yılın favori renkleri arasında beyaz ve kahve tonları dışında yer alan bir diğer renk ise kırmızı ve tonları. Nakışla işlenmiş sivri burunlu bu kırmızı bot tarzıyla konuşulmak isteyenlerin tercih edebileceği türden.

15. Sade ve hep geçerli bir şıklık için: Oxford bot

Daha günlük bir tarzınız varsa, “Biraz topuklu giyeyim ama yürümekte de zorlanmayayım” diyorsanız, yüksek tabanlı ve oldukça klasik bir görünüme sahip olan bu botları tercih edebilirsiniz. Pantolonlardan, elbiselere kadar herşeyle rahatlıkla giyebileceğiniz bu bota ve ürünün diğer renk seçeneklerini deneyebilirsiniz.

16. Gümüşün parıltısını ayaklarında taşımak istenlere

Hemen hemen her butikte kadın botları arasında gördüğünüz bu klasik modelin pek çok farklı rengi bulunuyor. Ancak şüphesiz en tarz olanlardan biri gümüş rengi.

17. İnce topuğun zerafeti

Çorap botlar ve çorap çizmeler de tıpkı beyaz botlar gibi hayatımıza ışık hızında girmişti. Bu ürün bir çorap bot olmasa da bilek detayı çorap bot izlenimi veriyor ve ürüne oldukça şık bir hava katıyor.

18. Daha renkli kombinler için

Nude ve pudra tonları son yıllarda hem kozmetikte hem de aksesuarlarda kullanılmaya başladı. Bu rugan pudra bot ise, rengiyle tarzını yansıtmak isteyenler için ideal.

19. Zımbanın ihtişamından vazgeçemeyenlere

Zımbalı botlar günümüzde kadın botları arasında trendini koruyan ürünlerden biri. Daha spor ve asi bir tarzı olan kadınların tercih edebileceği bir bot.

20. Leopar olmazsa olmaz diyenlere

Leopar desenli ürünler, moda dünyasında “zamansız” olarak tabir edebileceğimiz parçalar arasında. Mutlaka her kadının dolabında bir adet leopar desenli aksesuar bulunuyor. Leopar olmazsa olmaz diyenlerdenseniz, bu ürün tam size göre.

21. Dolgu topuğun rahatlığı

Dolgu topuklu ayakkabılar standart topuklu ayakkabılara göre birçok kişi için oldukça rahat. 5 cm topuk boyuna sahip bu beyaz platformla hareketlendirilmiş siyah rugan ayakkabı.