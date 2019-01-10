Üşümeden de Şık Olabilirsiniz

Kış aylarında hava şartları hızlı bir şekilde değişiyor. Durum böyle olunca şık görünmenin yanı sıra hem üşümemek hem de rahat hissetmek istiyoruz. Bu ise kat kat giyinirken, şal ve bere gibi aksesuarlar kullanırken oldukça zor bir hal alıyor. Aslında hem modaya uymak hem sıcacık dolaşmak hem de şık görünmek mümkün…

Gelin birlikte şıkır şıkır görünebileceğiniz ve de üşümeyeceğiniz parçalara birlikte göz atalım…

1. İddialı renklerle öne çıkın: Volan kollu panço

Kışın üşümemek istiyorsanız elbette sıkı sıkı giyinmek zorundasınız. Ancak bunu yaparken iddialı renklerle tüm o kat kat görünümden sıyrılıp rahat bir şıklık yakalayabilirsiniz. Örneğin derin kırmızı bir pançoyla aynı tonlarda parçalar giyerek tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

2. Şehirli stile Uzak Doğu dokunuşu: Garnili kimono

Stilinizi oluştururken şaşırtıcı ve çarpıcı parçalar tercih ettiğinizde çok daha farklı bir havaya bürünebilirsiniz. Son yılların en trend parçalarından olan kimonoları farklı kumaş ve renk seçeneklerinde bulmak çok kolay. İster önemli bir toplantıda ister şık bir akşam yemeğinde kimono tercih ederek tarzınızda farklılık oluşturabilirsiniz.

3. Eskimeyen gösterişli trend: Simli kadife hırka

Kadife, her sezon karşımıza çıkan ve birleştiği modeli hem gündüz hem de gece şıklığına uyumlu hale getiren bir kumaş. Hal böyle olunca spor modellerle birleştiğinde gündüz için oluşturduğunuz kombinlerinizin anahtar parçası olmayı başarıyor. İşin en güzel yanı ise akşam yapılan planlarınızla da mükemmel bir uyum sağlıyor olması…

4. Son dönemin en çok tercih edilen parçası: Peluş astarlı kısa mont

Neredeyse her kombine uyum sağlayabilen kısa şişme montlar son bir yılda etrafımızı sarmış durumda. Hem oldukça havalı görünmemizi sağlıyorlar hem de sıcak tutuyorlar. Midi boy etekler, diz üstü çizmeler, bol paça pantolonlar… Her biriyle içiniz rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz.

5. Işıltıyla birleşen siyah şıklığı: Kürk payetli hırka

Kışın en zoru şık ve ışıltılı görünebilmek. Yalnızca şık elbiseler, bluzlarda bu ışıltıyı bulabiliyoruz. Ancak üzerimize giydiğimiz hırka ve montlarla kombinin etkisi kayboluyor. Bu yüzden amaç dış giyimde şıklığı yakalamak oluyor. Bu payetli hırka da tam olarak üşümeden şık görünebileceğiniz en ideal parçalardan biri.

6. Hepimizin kahramanı kışın kurtarıcı parçası: Uzun kollu triko elbise

Tek parçalar her zaman günü ve anı kurtarır. Tek parça triko elbiseler ise adeta kış mevsiminin kahramanı. Soğuk dönemlerde etek ve elbise tercih etmek biraz daha zor bir hal alıyor. Ancak triko elbiseler hem üşümemek hem şık görünmek hem de kolay kombinlemek için tercih edilen parçaların arasında ilk sıraları alıyor.

7. Farklı stillerin buluştuğu sade görünüm: Parça detaylı elbise

Düz siyah bir elbiseyle de etkileyici ve iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey stilinize uygun bir deri eldiven ve iddialı çizmeler…

8. Masalsı dokunuş: Yün pelerin kaban

Kışın şık görünmenin kilit noktası günün büyük bir bölümünde üzerimizde taşıdığımız kabanlar ve montlar. Masalsı bir etki bırakmak içinse bu pelerin kabanları tercih edebilirsiniz.

9. Şık, iddialı ve etkileyici: Uzun, gabardin kumaş trençkot

Eğer tüm gününüz dışarıda geçecekse mutlaka iddialı bir mont ya da ceket tercih etmelisiniz. Kemerli, uzun, siyah trençkotlar içi sıcak tutan bir astarla birleştiğinde adeta en cazip parça haline geliyor. Bu kombini dizüstü çizmelerle, deri eldivenlerle ve havalı bir şapkayla tamamlayabilirsiniz.