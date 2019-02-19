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Ünlü moda tasarımcısı hayatını kaybetti

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Ünlü moda tasarımcısı hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında yaşamını yitirdi.

The Guardian'da yer alan haberde, Chanel'in sanat direktörü Lagerfeld'in bir süredir kendini iyi hissetmediği ve bu sabah Paris'te bir hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Lagerfeld, Chanel'in ocak ayında Paris'te yapılan haute couture defilelerine de "yorgun hissettiği" gerekçesiyle katılamamıştı.

Siyah gözlükleri ve kesik siyah eldivenleriyle tanınan Lagerfeld, 20. yüzyılın en önemli modacıları arasında yer aldı. 

Chanel markasıyla özdeşleşen modacının Karl adında başka bir markası da bulunuyor. 

Modacı Lagerfeld, Almanya'nın Hamburg kentinde 1933'te doğdu. 1954'te Paris'e giden Lagerfeld, 1955'te Pierre Balmain'in asistanı olarak moda kariyerine adım attı ve 1983'te Chanel'de çalışmaya başladı.

Lagerfeld, Chloe ve Fendi gibi birçok ünlü moda evi ile de çeşitli çalışmalar yürüttü.

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