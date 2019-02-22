Renklerin Psikolojik Etkileri & Dekorasyonda Kullanımları

Renklerin psikolojik etkileri ve anlamları üzerine halihazırda pek çok yazıya göz gezdirdiniz belki ama renklerin dekorasyonda doğru etkiyi yakalamak için nasıl kullanması gerektiğini biliyor musunuz?

Renklerin Psikolojik Etkileri Ve Anlamları

Hangi rengin, hangi duyguyu canlandırdığını öğrenip, onların üzerimizdeki etkilerini anlarsak evimizi dekore ederken de bu bilgilerden faydalanabilir ve onları lehimize kullanabiliriz.

Gelin renklerin üzerimizdeki etkileri nelerdir ve dekorasyonda istenilen hissi uyandırmak için nasıl kullanılmaları gerekir beraber göz atalım.

1. Aşkın Ve Tutkunun Rengi Kırmızı :

Psikolojik Etkileri :

◉ Fiziksel olarak uyarıcı etkisi vardır. Nefes alışınızı ve kalp atışınızı hızlandırabilir, kan basıncınızı etkileyebilir. Bu yüzden de genelde kızgınlık ve sinir hali ile ilişkilendirilir.

◉ Dikkat çekme özelliği yüksektir. Bu yüzden ikaz işaretlerinde tercih edilir. Dolayısıyla tehlike ile de ilişkilendirilir.

◉ Daha enerjik hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda aşkın ve tutkunun rengi olarak da bilinir.

◉ İştah açma özelliği olan kırmızı yiyecek firmaları ve restoranların da sıklıkla tercih ettiği renkler arasındadır.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Hem olumlu hem de olumsuz bir takım etkileri olduğunu göz önünde bulundurursak, kırmızı dekorasyonda dikkatli kullanılması gereken renkler arasındadır.

◉ Tüm duvarların kırmızıya boyanması yerine, belirli bir köşe ya da duvarın bir kısmı kırmızıya boyanabilir. Ya da duvarlarda kullanmak yerine aksesuarda kırmızı tercih edilerek mekanlar renklendirilebilir.

◉ Yatak odasında romantizm açısından, mutfakta ve yemek odalarında ise iştah açısından kırmızı dokunuşlar faydalı olabilir. Fakat dozu iyi ayarlanmalıdır. Örneğin yatak odasında çok fazla kırmızı kullanırsanız, enerji veren bir renk olduğundan uykuya geçmenizi zorlaştırabilir.

◉ Evinizde dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir bölüm varsa, burayı da kırmızı ile ön plana çıkarabilirsiniz.

2. Enerjinin Rengi Turuncu :

Psikolojik Etkileri :

◉ Turuncu güneşin rengidir ve enerjiyi temsil eder. Enerjiyle ilgili ürün ve işaretlerde genellikle turuncunun tercih edilmesi bundandır.

◉ Yeniden doğuşu ve canlanmayı anımsatır. Dolayısıyla ümidin rengidir.

◉ Manevi zenginliğin sembolüdür. İyileştirici gücü vardır. Depresyona iyi gelir.

◉ Sıcak bir renk olduğu için davetkardır. Aynı zamanda eğlence hissi uyandırır.

◉ Aynı kırmızı gibi hemen dikkat çeken bir renktir. Fakat ondaki agresif his turuncuda yoktur.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Turuncu her ne kadar güzel duygular canlandıran bir renk olsa da pek çok insanın sevmediği bir renktir. Bu yüzden gri ve bej gibi nötr renkler ile kombin edilerek kullanılması ve kuvvetli görüntüsünün biraz kırılması mantıklı olabilir.

◉ Davetkar bir renk olduğundan, evinizde antrelerde ya da dış kapı dekorasyonunda tercih edilebilir. Böylece hem sizi hem konuklarınızı evin girişinde sıcak havasıyla karşılayacaktır.

◉ Salonunuzda da kullanarak konuklarınızın yine rahat etmesini sağlayabilirsiniz.

◉ Aynı kırmızı gibi dikkat çekmek istediğiniz köşelerde kullanabilirsiniz.

◉ Yemek odası ve mutfak için de kullanabileceğiniz renkler arasındadır.

◉ Çalışma ve spor odalarında da enerji vermesi açısından tercih edilebilir.

3. Güneşin Rengi Sarı

Psikolojik Etkileri :

◉ Sarı da yine turuncu gibi güneşin renklerindendir. Açık tonları enerji verir ve yazı anımsatır. Aynı gün ışığı gibi neşelendirici, mutluluk verici bir etkisi vardır.

◉ Koyu sarılar ise sonbaharın rengidir. Hüzün ve özlemi çağrıştırır. İçerisinde iki zıt hissi barındırdığından sarının zaman zaman duygu karmaşasına yol açabileceği söylenir.

◉ Zihinsel aktiviteyi arttırdığına, hafızayı olumlu yönde etkilediğine inanılır. İlham verici renkler arasındadır.

◉ Sinir sistemini uyarıcı etkisi olduğundan, kırmızı gibi dikkatli kullanılması gerekir.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Konuşmaya teşvik eden bir etkisi vardır bu yüzden oturma odası, salon ve yemek odası gibi alanlarda aile ve misafirlerle hoş muhabbetlere vesile olması için kullanılabilir.

◉ Zekanın ve zihinsel aktivitenin rengi olduğundan çalışma odalarında tercih edilebilir.

◉ Uyarıcı etkisi olduğundan yatak odası gibi dinlenme alanlarında tavsiye edilmez.

◉ Gün ışığını anımsattığından, parlak tonları karanlık odaları canlandırmak için kullanılabilir.

◉ Yine dikkat çekilmek istenen alanlarda, köşelerde parlak tonları kullanılabilir.

4. Doğanın Rengi Yeşil :

Psikolojik Etkileri :

◉ Doğanın ve baharın rengidir. Tazeliği, büyümeyi ve olgunlaşmayı temsil eder.

◉ Yatıştırıcı ve iyileştirici bir etkisi vardır. Ahenk ve huzur hissi verir.

◉ Temizliği ve ferahlığı temsil eder. Temizlik ürünlerinin logolarında bu yüzden sıkça karşımıza çıkar.

◉ Güven hissi yaratır. Bankaların logolarında sıkça tercih edilmesinin nedenlerinden biri de budur. Ayrıca barışın da rengidir. Ülke bayraklarında bu yüzden yer verilir.

◉ Kapalı mekanlarda kullanıldığında, içeri tıkılmış gibi hissetmenizi önler.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi nedeniyle yatak odaları ve dinlenme alanları için tavsiye edilen bir renktir.

◉ Doğayla bütünleşmeyi temsil ettiğinden, yazlık evler, kır evleri için tema rengi olarak tercih edilebilir.

5. Denizin Rengi Mavi

Psikolojik Etkileri :

◉ Mavi denizin ve gökyüzünün rengidir. Derinlik ve enginlik hissi yaratır.

◉ İnsanların psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip renkler arasındadır.

◉ Huzuru ve dinginliği temsil eder.

◉ Farklı tonları, değişik hisler uyandırabilir. Örneğin koyu mavi ve lacivert ciddiyet, otorite ve iş yaşamını çağrıştırır. Açık maviler ise sakinleştirici ve umut vericidir.

◉ Serinlik etkisi yaratır. Suyun rengi olarak kabul edildiğinden temizlik hissi de verir.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Serinlik etkisi uyandırdığından ve denizi çağrıştırdığından yazlık evler için uygun renkler arasındadır.

◉ İştah kapayıcı özelliği olduğundan mutfak ve yemek odaları için tercih edilmez.

◉ Suyun rengi olduğundan, temizlik hissi verdiğinden banyolar için iyi bir tercih olabilir.

◉ Stres atma, dinlenme amaçlı her türlü odada kullanılabilir. Yatak odası için de uygundur.

◉ Koyu tonları sadece çok aydınlık odalarda tercih edilmelidir. Aksi taktirde kasvet hissi yaratabilir.

6. Mistik Gücün Rengi Mor:

Psikolojik Etkileri :

◉ İhtişam ve lüksün rengidir. Bu yüzden tarih boyunca sarayın, üst tabakanın tercih ettiği bir renk olmuştur.

◉ Konsantrasyonu arttırdığına ve sakinleştirici etkisi olduğuna inanılır bu yüzden sık sık meditasyonla da ilişkilendirilen bir renktir.

◉ Mistik gücün, metafizik alemin ve sonsuzluğun sembolüdür. Bilgelik ve saygınlığın rengidir. Gizem ve sihri çağrıştırır. Bu yüzden din ve astroloji gibi alanlarda da sık sık kullanılır.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Çok koyu olmayan tonları yatak odalarında tercih edilebilir. Rahatlatıcı etkisi vardır.

◉ Yine açık tonları romantizmin rengi olduğundan yatak odaları için tercih edilebilir.

◉ Yaratıcılığı arttırdığı için hobi odası, oyun odası gibi mekanlarda kullanılabilir.

7. Romantizmin Rengi Pembe

Psikolojik Etkileri

◉ Kırmızı gibi enerjik bir renktir. Gücünü kırmızıdan alır. Fakat kırmızının taşıdığı bazı olumsuz etkileri taşımaz. Daha yumuşaktır.

◉ Dişi enerjinin sembolüdür. Sevgi, incelik ve şefkat doludur.

◉ Baharın renklerinden biri olarak kabul edilir. Yenilenme ve canlanmayla ilişkilendirilir.

◉ Romantik renklerdendir, aşkı çağrıştırır.

◉ Saflık, hayalperestlik ve fantezinin rengidir.

Dekorasyonda Kullanımı

◉ Şirin ve çocuksu bir renk olduğundan kız çocuklarının odalarında ve genç kız odalarında kullanılabilir.

◉ Neşe veren bir renk olduğundan, canlı bir görüntü yakalamak için dekoratif aksesuarlarda tercih edilebilir.

◉ Romantizmi çağrıştırdığından yatak odalarında dikkatli şekilde kullanılabilir. Koyu, çingene pembesi gibi tonları kırmızının kuvvetli etkisini taşır. Dikkatli kullanılmalıdır.

◉ Pembenin açık ve pastel tonları evin genelinde rahatlıkla kullanılabilir.

8. Endüstrinin Rengi Gri :

Psikolojik Etkileri :

◉ Özellikle koyu tonlarının güçlü ve kararlı bir havası vardır.

◉ Soğuk bir renktir ve bunun yarattığı sakinleştirici, dinlendirici bir etki söz konusudur.

◉ Denge ve güven hissi yaratır.

◉ Yine de depresyon, kötü hava, sıkıcılık, fazla ciddiyet gibi olumsuz bir takım şeyleri de çağrıştırdığından nerede, ne kadar kullanıldığına dikkat edilmelidir.

Dekorasyonda Kullanımı :

◉ Endüstri ile özdeşleştirilen renklerden biri olduğundan modern bir hava yaratılmak istenen mekanlar çok uygundur.

◉ Dinlendirici ve sakinleştirici etkisi göz önüne alındığında kanepe ya da yatak başı, yatak örtüsü için ideal renklerdendir.

◉ Nötr ve soğuk bir renk olduğu için parlak renkleri dengelemek birebirdir. Pek çok renkle birlikte kullanılabildiği için de dekorasyonda kurtarıcıdır.

◉ İskandinav tarz dekorasyonun yükselişe geçmesiyle iyice popüler hale gelen gri, geleneksele kaçmadan sofistike ve zarif bir atmosfer yakalamak için tercih edilebilir.