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Nöbetçi eczaneler (26 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (26 Şubat 2020)

Lekfoşa / Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy

0392 225 32 59

Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi

Atatürk Cad. Özok Mobilya yanı Hamitköy Çemberi

0392 225 40 20

Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi

Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi

Girne / Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik yolu Şok Mar karşısı Yukarı Girne

0548 881 18 11

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/B

0392 815 90 67

Mağusa / Meva Eczanesi

15 A Ordu Sok. Açık Pazar karşısı

0392 366 37 73

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residence No:2

0392 365 19 20

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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