Nöbetçi eczaneler (26 Şubat 2020)

Lekfoşa / Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy
0392 225 32 59
Lefkoşa / Şirin Bolkan Eczanesi
Atatürk Cad. Özok Mobilya yanı Hamitköy Çemberi
0392 225 40 20
Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi
Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi
Girne / Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik yolu Şok Mar karşısı Yukarı Girne
0548 881 18 11
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/B
0392 815 90 67
Mağusa / Meva Eczanesi
15 A Ordu Sok. Açık Pazar karşısı
0392 366 37 73
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residence No:2
0392 365 19 20
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70