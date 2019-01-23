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Modaya NASA eli

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Paris'te başlayan Haute Couture Moda Haftası'nda markalar birbirlerinden yaratıcı tasarımlarıyla yarışıyorlar. Iris Van Herpen'in NASA mühendisiyle işbirliği yaptığı defile sanat ve teknolojiyi buluşturdu.

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Modaya NASA eli
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Hollandalı tasarımcı Iris van Herpen (34) teknolojik gelişmeleri defilelerine yansıtmasıyla biliniyor.

Herpen, Paris'teki İlkbahar/Yaz 2019 Haute Couture (abiye giyim) Moda Haftası'ndaki koleksiyonuyla bir ilke daha imza attı ve eski NASA mühendisi Kim Keever ile işbirliği yaptı.

Tasarımlar organze tül kumaşlardan 3 boyutlu yazıcıda hazırlandı.

Ortaya tabloları andıran illizyona sahip tasarımlar çıktı.

Shift Souls(Değişken Ruhlar) isimli defilede Japon mitolojisinden esinlenen kadın vücudu şekilleri canlandırıldı.

Teknoloji yardımıyla kesilen kumaşlar, tek tek el emeğiyle bir araya getirilerek dikildi.

Hem gelecek hem de geleneksel değerleri buluşturan defile izleyenleri adeta büyülüdi.

İşte defileden kareler...

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