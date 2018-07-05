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Mobilyada akıllı değişim dönemi Buka'da başladı

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Değişen yaşam koşullarına uyum gösteren ve hayatı kolaylaştıran mobilyalarıyla öne çıkan Buka, Türkiye sınırları dışındaki ilk mağazasını Kuzey Kıbrıs’ta faaliyete geçirdi. Türkiye’de kısa zamanda ve hızlı adımlarla büyüyen akıllı mobilya markası, hem inovatif hem de fonksiyonel ürünlerini artık Kuzey Kıbrıslılarla buluşturuyor

Mobilyada akıllı değişim dönemi Buka'da başladı
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Modüler çözümleri, farklı tasarımları ve değiştirilebilir kılıf sistemiyle akıllı değişim konseptini Türkiye geneline yaymaya devam eden Buka, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyete geçirdiği mağazasıyla toplam mağazasını 13’e yükseltti.Buka;İstanbul Avcılar, Masko ve Modoko, Ankara Turan Güneş ve Çayyolu, İzmir, Adana, Mersin, Bodrum, İzmit, Alanya ve Konya’daki mağazalarının ardından Türkiye sınırları dışındaki ilkmağazasını Kuzey Kıbrıs’ta açtı.

Akıllı değişim konseptini hızla yaymaya devam edeceklerini ifade edenBuka Yönetim Kurulu Başkanı Suat Erdoğan;“Buka’nın özgün konseptini sınırlarımız dışına taşımanın mutluğu içindeyiz. Marka olarak en önemli özelliğimiz tüketicilere özgün, modüler, inovatif, kişiselleştirilebilir ürünler sunmamız. Kişiselleştirilmiş ürünlerle tüketicileri özgür bırakıyor ve istedikleri modelleri kendileri oluştururken yaşam alanlarını diledikleri zamanda değiştirme imkanı yaratıyoruz. Kuzey Kıbrıs ile birlikte mağaza sayımız 13’e ulaştı. Hedefimiz yılı bitirmeden 25 mağazaya ulaşabilmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz.”

Mobilyada akıllı değişim dönemi

Buka; erişilebilir kalite, iyi tasarım ve kişiye özel olarak uyarlanabilen akıllı çözüm seçenekleriyle öne çıkıyor. Kolayca değişebilen kılıflar ile sektörde farklılaşan mobilya markası Buka, oturma odaları,salonlar, yemek odalarıve yatak odaları için dekorasyon çözümleri sunuyor. Oda konseptinde hazırlanan mağaza içi tasarımı, ürünleri birebir deneyimleme ve dekorasyon trendlerine tanıklık etme fırsatı veriyor.Ürün gamında ise; kanepe, yataklı kanepe, koltuk takımları, tekli koltuklar, sehpa, puflar, yemek odaları, yatak odaları,dekoratif yastıklar, halı, kilim ve ev aksesuarları bulunuyor.

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