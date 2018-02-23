Londra Moda Haftasına Tatlıses damgası

Londra Moda Haftası bu yıl 15-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti
Moda dünyasının kalbinin attığı defilelerde birçok önemli tasarımcı koleksiyonlarını sergiledi
Onlardan biri de Hint modacı Ashish Gupta
Ünlü modacının 18 Şubatta gerçekleşen defilesinde birbirinden güzel tasarımları hayranlıkla izlenirken çalan şarkı tüm dikkatleri topladı
Evet Lonrdra’da bir defilede İbrahim Tatlıses’in “Ölürsem Kabrime Gelme İstemem” türküsü çalıyordu
Orada bulunan ve türküyü bilenler büyük bir şaşkınlık yaşadılar. İşte o anlar