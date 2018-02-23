Londra Moda Haftasına Tatlıses damgası

Moda haftaları, birçok tasarımcının koleksiyonlarını sergilediği ve moda dünyasının bir araya geldiği etkinliklerden biri. New York Moda Haftası ve Londra Moda Haftası ise dünyaca ünlü modacıların toplandığı moda dünyası için oldukça önemli etkinlikler. Bu yılki Londra Moda Haftası’nda ise İbrahim Tatlıses rüzgarı esti!

Londra Moda Haftası bu yıl 15-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti Moda dünyasının kalbinin attığı defilelerde birçok önemli tasarımcı koleksiyonlarını sergiledi Onlardan biri de Hint modacı Ashish Gupta Ünlü modacının 18 Şubatta gerçekleşen defilesinde birbirinden güzel tasarımları hayranlıkla izlenirken çalan şarkı tüm dikkatleri topladı Evet Lonrdra’da bir defilede İbrahim Tatlıses’in “Ölürsem Kabrime Gelme İstemem” türküsü çalıyordu Orada bulunan ve türküyü bilenler büyük bir şaşkınlık yaşadılar. İşte o anlar