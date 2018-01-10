Kışın trend parçaları: Montlar ve kabanlar

Havaların soğumasıyla birlikte dış giyim modasına olan ilgi arttı. Her tarza uygun kaban, mont, ceket modelleri mağazalarda yerlerini aldı. Peki, siz kış aylarında da şıklığınızı devam ettirmek ister misiniz? “Yüksek Topuklar” ekibi olarak sizler için bu kış moda olan mont ve kabanları derledik.

Kışın sezonunun ceket, mont ve kaban trendi hakkında bilgi edinmeye aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak başlayabilirsiniz…

Suni kürk ceketler

Suni kürkler daha şık bir hava yaratmak isteyenler için harika parçalar. Gündüz bir jean ile gece de şık bir elbise ile kombinleyebilirsiniz. Hem günlük hem gece kombininizde feminen stilinizi koruyun.

Ekose kabanlar

Ekoseyi son zamanlarda sık sık görüyoruz. Klasik bir hava yaratan ekose kabanları uzun çizmelerle, botlarla kombinleyebilirsiniz. Hem klasik havayı korumuş olursunuz, hem de kombininize farklı bir dokunuş yaparsınız.

Bol kesim, maskülen kabanlar

Maskülen kombinleri ve rahat bir şıklık tercih ediyorsanız bu kabanlar tam size göre! Yalnızca bir jean ve bir kazak ile çok havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Farklı tarzları bir araya getirmek isterseniz de feminen bir elbiseyle, bol bir kaban hiç fena olmaz…

Şişme montlar

Sportif tarzdan vazgeçemeyenler için şişme montlar hemen hemen her sene var. Ancak bu sene tarzınıza ufak dokunuşlar yapmak isterseniz kürklü, kadife detaylı şişme montları tercih edebilirsiniz. Bunlar hem rahatlığınızı koruyacak hem de sportif görünümünüze şıklık katacak. Kaban da olduğu gibi şişme montta da bol kesimler trendlerin başında!