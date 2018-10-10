Kışın mont giyme sanatı

Kışın aylarca havalar soğuk olduğu için en yakın dostlarımız elbette montlar, kabanlar ve botlar oluyor. Böylece kışın geçirilen tüm anlarda üzerimizde onlar oluyor, adeta imzamız haline geliyorlar ve onlarla hatırlanıyoruz. Ancak sürekli boğazımızdan dizimize kadar montlar giyip postallarla dolaşmak zorunda değiliz. Hem üşümeyeceğimiz hem de farklı ve havalı görünebileceğimiz seçenekler de mevcut. İşte kışın dışarıda da havalı görünmenizi sağlayacak birkaç öneri…

Adeta birer lahanaya dönüştüğümüz kış günlerinde hem kendimizi soğuk havalardan korumak hem de biraz havalı görünmek için yapabileceğiniz şeyleri görmek için buradan ilgili listemize göz atabilirsiniz. Montlara, kabanlara ve ceketlere sihirli dokunuşlar yapmak için ise aşağıdaki önerilerimize göz atın…

1. Kat kat modasına uyun



Kışın tek seçeneğiniz ince bir kazak üzerine kalın bir mont değil. Örneğin gömlek üzerine kalın bir kazak ve bu sezonun modası ekoseli kalın bir ceket tercih edebilir; böylece içine giydiğiniz kıyafetleri de öne çıkarabilirsiniz.

2. Omuzlarda çok daha havalı

“Havalı görüneceğim diye üşüyemem” diyorsanız yanılıyorsanız. Dantel bu yıl da moda. Bir gömleğin üzerine giyeceğiniz yünlü kalın bir kazak sizi en soğuk havalarda bile koruyacaktır. Omuzlara da bir kaban atarsanız sizden havalısı olamaz.

3. Sadece kazak



Mont giymek istemiyor aynı zamanda üşümek de istemiyorsanız, dolabınızdaki en kalın kazakları çıkarın. Öyle dümdüz giymek yok elbette. Kazakların altına giyeceğiniz dantelli ya da farklı desenlerde gömleklerin ya da daha ince kazakların kollarını dışarı çıkardığınızda oldukça havalı bir görünüm elde edebilir, aynı zamanda hiç üşümezsiniz. Bu görünümü bere ve atkılarla tamamlayabilirsiniz.

4. Elbiseye dönüşen ceketler



Dışarıda giydiğiniz montunuzu, kabanınızı ya da ceketinizi kombininizin yıldız parçası haline getirebilirsiniz. Bunu yaparken ise kemerler ve sezonun trendi bel çantaları en büyük yardımcınız olacak. Eğer kısa bir kaban ceket tercihe edcekseniz alttan dantel detaylı bir elbisenin görünmesini sağlayabilirsiniz. Uzun kabanların altında ise kurtarıcınız maxi boy çizmeler olacak. Böylece en fazla 2 parçayla en sert soğuklarda bile oldukça şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

5. Montların yerini alan battaniye şallar



Artık aynı montları ve kabanları giymekten sıkıldıysanız, en güzel kıyafetlerinizi giyin ve üzerine kaban ya da mont yerine örgü, battaniye şalınızı atın. Hem çok daha havalı görünecek hem de üşümeyeceksiniz.

6. Sezonun trendi takımlar



Ekoseli, kalın ceket pantolon takımları bu yılın en çok göreceğimiz trendlerinden. Üstelik kış için de oldukça uygunlar. Ceketin içine giyeceğiniz balıkçı yaka kazaklarla hiç üşümeden oldukça şık görünebilirsiniz. Ayrıca ceketlerin içine sweatshirt’ler giyerek sadece klasik değil oldukça spor bir görünüm de yakalayabilirsiniz.

7. Baharlık deri ve kot ceketlerden vazgeçmek istemeyenler burada mı?



Kışlık kabanlarınız ve montlarınızın önünü açık bırakarak deri ceketlerinizi ve kot ceketlerinizi giyebilirsiniz. Hem çok daha farklı bir hava yaratmış hem de hiç üşümemiş olursunuz.

8. Asimetrik duruş



Düşük omuzlar ya da farklı kesim montlar… Hepsi sizi farklı ve havalı kılacak parçalar.