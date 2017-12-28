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Kış Mevsiminde Uygulayabileceğiniz Birbirinden Etkileyici 21 Nail Art Fikri

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Kış geldi! Kazaklar, kabanlar, botlar derken kıyafetlere gömülmüş durumdayız. Özellikle dışarı çıktığımızda kullanabileceğimiz aksesuarlar atkı ve berenin ötesine gidemiyor. Tarzımızı yansıtmak, sert geçecek kışa biraz renk getirmek ve etkileyici tırnaklara sahip olabilmek için düz oje yerine nail art harika bir seçenek. Soğuk kış günleri için ışıltılı, zarif detaylı ya da orta çağ esintili birbirinden etkileyici bu nail art fikirleriyle kendinizi şımartabilirsiniz. Üstelik hepsi yılbaşı akşamı için de kıyafetinizin tamamlayıcısı olmaya aday!

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Kış Mevsiminde Uygulayabileceğiniz Birbirinden Etkileyici 21 Nail Art Fikri
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1. Buzlar kraliçesi

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2. Gri french

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3. Işıltılı tırnaklar

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4. Mat siyahın gücü

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5. Işıltısı sınırları aşsın

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6. Sade ama etkili

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7. Yarım ay dokunuşu

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8. Alışılmadık geçişler ve mat renkler

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9. İddialı inciler

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10. Orta Çağ mücevherleri

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11. Altın benekler

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12. Geçişli ışıltılar

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13. Porselen etkisi

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14. Buz gibi pastel renkler ve ışıltının buluşması

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15. Yarısı ışıltı yarısı doğallık

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16. Uzay çağı

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17. Uçuk tonları parıltıyla taçlandırın

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18. Kışın simgesi kar taneleri

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19. Kazağınıza uygun tonlar

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20. Lacivertin gücü

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21. Kışı anlatan figürler

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