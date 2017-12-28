Kış Mevsiminde Uygulayabileceğiniz Birbirinden Etkileyici 21 Nail Art Fikri

Kış geldi! Kazaklar, kabanlar, botlar derken kıyafetlere gömülmüş durumdayız. Özellikle dışarı çıktığımızda kullanabileceğimiz aksesuarlar atkı ve berenin ötesine gidemiyor. Tarzımızı yansıtmak, sert geçecek kışa biraz renk getirmek ve etkileyici tırnaklara sahip olabilmek için düz oje yerine nail art harika bir seçenek. Soğuk kış günleri için ışıltılı, zarif detaylı ya da orta çağ esintili birbirinden etkileyici bu nail art fikirleriyle kendinizi şımartabilirsiniz. Üstelik hepsi yılbaşı akşamı için de kıyafetinizin tamamlayıcısı olmaya aday!

1. Buzlar kraliçesi 2. Gri french 3. Işıltılı tırnaklar 4. Mat siyahın gücü 5. Işıltısı sınırları aşsın 6. Sade ama etkili 7. Yarım ay dokunuşu 8. Alışılmadık geçişler ve mat renkler 9. İddialı inciler 10. Orta Çağ mücevherleri 11. Altın benekler 12. Geçişli ışıltılar 13. Porselen etkisi 14. Buz gibi pastel renkler ve ışıltının buluşması 15. Yarısı ışıltı yarısı doğallık 16. Uzay çağı 17. Uçuk tonları parıltıyla taçlandırın 18. Kışın simgesi kar taneleri 19. Kazağınıza uygun tonlar 20. Lacivertin gücü 21. Kışı anlatan figürler