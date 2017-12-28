Kış Mevsiminde Uygulayabileceğiniz Birbirinden Etkileyici 21 Nail Art Fikri
Kış geldi! Kazaklar, kabanlar, botlar derken kıyafetlere gömülmüş durumdayız. Özellikle dışarı çıktığımızda kullanabileceğimiz aksesuarlar atkı ve berenin ötesine gidemiyor. Tarzımızı yansıtmak, sert geçecek kışa biraz renk getirmek ve etkileyici tırnaklara sahip olabilmek için düz oje yerine nail art harika bir seçenek. Soğuk kış günleri için ışıltılı, zarif detaylı ya da orta çağ esintili birbirinden etkileyici bu nail art fikirleriyle kendinizi şımartabilirsiniz. Üstelik hepsi yılbaşı akşamı için de kıyafetinizin tamamlayıcısı olmaya aday!
1. Buzlar kraliçesi
2. Gri french
3. Işıltılı tırnaklar
4. Mat siyahın gücü
5. Işıltısı sınırları aşsın
6. Sade ama etkili
7. Yarım ay dokunuşu
8. Alışılmadık geçişler ve mat renkler
9. İddialı inciler
10. Orta Çağ mücevherleri
11. Altın benekler
12. Geçişli ışıltılar
13. Porselen etkisi
14. Buz gibi pastel renkler ve ışıltının buluşması