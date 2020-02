Kaliteli ve uygun fiyatın adresi: Selim Murat

Selim Murat mağazalarında çeşitli kıyafetler ve aksesuarlar, kaliteli ve uygun fiyatıyla büyük rağbet görüyor

Ülkemizin tanınmış eski erkek mankenlerinden ve model ajansı sahibi Selim Murat, Lefkoşa’da açtığı yeni giyim ve aksesuar mağazasıyla vatandaşlara kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunmaya devam ediyor.

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri olan Metropol yolunda açılan Selim Murat mağazasında hem kadın hem erkekler için çeşitli tarzlarda kıyafetler ve aksesuarlar, Lefkoşalı müşterilerinin hizmetine girdi.

Çeşitli abiye kıyafetler, kazaklar, kotlar, çantalar ve kemerlerin bulunduğu ülke çapındaki Selim Murat mağazalarında çantalar 35 TL, kazaklar 25-40 TL, takılar 15 TL, kemerler 20 TL, pantolonlar 50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Mağaza direktörü Selim Murat “Ülkede yaşanan ekonomik zorlukları göz önüne alarak vatandaşımıza kaliteli ürünleri uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Selim Murat, mağazalarındaki indirimlerin devam edeceğini belirterek, “Mağazalarımızda her kişiye ve her bütçeye uygun kıyafetleri ve aksesuarları sadece özel günlerde değil her zaman halkımıza sunmaya devam edeceğiz” dedi.