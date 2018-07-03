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Kalın ayak bilekli kadınlar nasıl giyinmeli?

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Ayak bileği kalın olan kadınlara özel tüyolar...

Kalın ayak bilekli kadınlar nasıl giyinmeli?
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Ayak bilekleri kalın olanları kurtaran ilk kombin önerimiz skinny jean ve ince topuklu ayakkabı... Bu skinny jean ve ince topuklu ayakkabınızı gideceğiniz mekana, buluşmanın önemine göre seçeceğiniz bluz, takı ve çanta tamamlayabilirsiniz.

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Ayak bileklerinizin kalınlığından şikayetçiyseniz kesinlikle kaba ayakkabılardan uzak durmalısınız. Hantal, çok desenli, baskılı ayakkabılar, ayakları olduğundan daha geniş gösterecektir. 

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Bilekten bağlamalı ayakkabılar kalın bilekli kadınların kaçınması gereken ayakkabı modelleri arasında bulunuyor. Bileği sarmalayacak her türlü detaydan uzak durmakta fayda var.

GÃ¶rsel sonucu

Her ne kadar şu an mevsiminde olmasak da yarım botlar, ucu sivri, bileği saran ayakkabılar kalın bilekli kadınlar için ideal ayakkabılar arasında.

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Eğer topuklu ayakkabı yerine babet giymeyi tercih ediyorsanız yanları açık modelleri tercih edebilirsiniz. Böylece görüntüyü eşit olarak dağıtmış olursunuz.

 

Vücudu saran, bilek boyunda biten pantolonları eğer çok yüksek topuklu giymekten hoşlanmıyorsanız yumurta topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Bileklerinizi daha ince göstermek için ayakkabınızın dümdüz olmamasına dikkat edin.

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Son olarak uzun etekler ve uzun elbiseler ayak bileklerinin kalınlığından şikayetçi olanlar için en büyük kurtarıcılardan...

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