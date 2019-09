Her Kıyafetle Şık Görünebileceğinizi Gösteren 14 Öneri

Sürekli değişen moda dünyasında trendleri takip etmek zor olabiliyor. İşte bu önerileri uygularsanız her kıyafetle şıklığı yakalayabilirsiniz!

Hangi parçayı nerede kullanmalısınız? Gömleği pantolon içine mi sokmalısınız yukarı mı kıvarmalısınız? Uzun gözükmek için hangi parçaları tercih etmelisiniz? Bu ve bunlar gibi birçok sorunuzun cevabı vereceğimiz önerilerde gizli. Siz de kıyafet seçimindeki püf noktaları merak ediyorsanız sizi böyle alalım!

1. Cildinizin belirli kısımlarını gösterin

Seksi ve çekici görünmek için kısa ve açık kıyafetler giymenize gerek yok. Bunun yerine hangi bölgenizi göstereceğinize karar vermek daha önemli. Eğer sırt veya göğüs dekoltesi olan kıyafetler tercih edecekseniz bacaklarınızı gizleyin. Bu tam tersi için de geçerli.

2. Gömlekler pantolonun içinde kalsın

Gömlekler hiç eskimeyen klasik parçalardır. Gömleğinizi pantolon içine sokarak kullanırsanız bacak boyunuzun daha uzun gözükmesini sağlarsınız. Etek giydiğinizde de belinizin kıvrımını ortaya çıkarırsınız. Kısaca gömleğinizi pantolon veya eteğinizin içine sokarak giymek size muhteşem bir görüntü verir!

3. Küçük ve parlak aksesuarlar kullanın

Kıyafetinizi tamamlamak için şık bir kolye kullanabilirsiniz. Doğru aksesuar kullanımıyla görünümünüze ışıltı katmanız mümkün. Renksiz kıyafetler giyinmiş olsanız bile kıyafetinize parlak bir dokunuş yapabilirsiniz. Ancak bu her zaman geçerli bir kural değil bu yüzden aksesuar alırken daha iyi düşünmelisiniz.

4. Pantolon ve ayakkabı topuğunuz orantılı olmalı

Ayakkabı topuğundan daha uzun olan pantolonlar hem kötü gözükür hem de çabuk kirlenir. Bu sebeple pantolon boyunuzu ayakkabı topuğunuzla uyumlu tutmalısınız. Pantolonunuz yalnızca ayakkabınızı örtecek boyda olmalı daha fazlası değil!

5. Akşamları çanta seçiminize dikkat edin

Akşamları dışarı çıkarken kombininize uygun olarak aldığınız kol çantası yanlış bir tercih olabilir. Onun yerine omzunuza astığınız zarif zincirli bir çanta, hem daha rahat hareket etmenizi sağlar hem de daha şık görünüm verir. Bu sebeple akşam yemeği için dışarı çıktığınızda omza takılacak bir çanta kullanabilirsiniz.

6. Vücut şeklinize uygun kıyafetler seçin

Bütün paranızı pahalı kıyafetlere harcamak zorunda değilsiniz. Basit kurallara bağlı kalarak giyindiğiniz kıyafetlerle harika gözükebilirsiniz. Burada önemli olan vücudunuzu düzgün gösterecek kıyafetler bulmak. Ufak tefek bir insansanız uzun ve bol elbiseler tercih etmemelisiniz. Balık etliyseniz de vücut hatlarınıza tam oturacak kıyafetler giymelisiniz.

7. Kat kat kolyeler kullanın

Kat kat olan kolyeleri de abartmamalısınız. Kullandığınız kolyeler görünüşünüze son noktayı koyarak sizi tamamlar. Aynı renk katmanlı kolyeleri görünüşünüzü vurgulamak için kullanabilirsiniz. Kontrast oluşturmak için farklı renkleri de deneyebilirsiniz. En önemli nokta aşırıya kaçmamak!

8. Zarif görünümlü ayakkabıları tercih edin

Her kadının dolabında bulunması gereken bu ayakkabılarla hayatınızı kurtarabilirsiniz. Bu ayakkabılar, her cilde ve neredeyse her kombine uyar. Eğer kıyafetinizin çok renkli olduğundan endişe ediyorsanız bu zarif ayakkabılarla etkileyici bir vuruş yapabilirsiniz. Ayrıca bu ayakkabılar bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterir.

9. Her yeriniz leopar deseniyle dolu olmasın

Kıyafetlerinizde leopar deseni kullanmayı çok seviyor olabilirsiniz fakat bu desen vücudunuzun her yerine dağılmış durumdaysa ortaya kötü bir görüntü çıkabilir. Bu yüzden kendinizi gerçek bir leopar gibi göstermemeye dikkat etmelisiniz. Unutmayın ki leopar desenli tek bir parça sizi şık göstermeye yeter!

10. Aynı desenler yerine farklı desenleri tekrar edin

Renkler ve desenleri birleştirebilirsiniz. Desenleri birleştirirken aynı deseni kullanmanıza gerek yok. Dikkat etmeniz gereken nokta desenleri içinde bulunan renklere göre birleştirmek. Birleştireceğiniz 2 desen aynı rengi içermeli ya da büyük ve küçük olarak devam etmeli.

11. Parlak renkleri denemekten korkmayın

Çoğu insan fazla gösterişli olduğunu düşündüğü için parlak renkleri tercih etmiyor olabilir. Ancak parlak renkleri açık gri ve sarı renklerle birleştirdiğinizde ortaya oldukça şık bir görüntü çıkarabilirsiniz. Ayrıca kırmızı ve mavi gibi ana renkleri de parlak parçalarla kullanabilirsiniz.

12. Tişörtünüzün altından görünmeyen bir sütyen seçin

İnce kumaştan yapılan tişörtlerin altından giydiğiniz sütyenler belli olur. Bu yüzden çok dantelli ve renkli sütyenleri bu tişörtlerin altında tercih etmemelisiniz. Çünkü bu sütyenler çok fazla dikkat çekmenize sebep olur.

13. Dar ve bol birleşimi her zaman iyi görünür

Bol kıyafetler oldukça rahattır ama bu rahatlık size her zaman şıklık getirmez. Bol kıyafetlerinizi şık göstermek için yapmanız gereken çok kolay bir yöntem var: Kombininize dar kıyafetler eklemek. Bu bir anda işleri değiştirir ve kombininiz her türlü etkinlik için uygun hale gelir.