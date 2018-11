Her kadının dolabında olması gereken 10 parça

Her kadının dolabında bulunması gereken kurtarıcı parçalar vardır. Moda sürekli değişse de bu on parça her zaman trenddir ve modası asla geçmez. İşte tüm kadınların dolabında mutlaka olması gereken parçalar..

Deri ceket: Mevsim geçişlerinde dışarı çıkarken üzerinize alabileceğiniz kurtarıcı parçalardandır. Her kombinde havalı gözükmenizi sağlar. Kullandığınız aksesuarlar ile şık, spor veya havalı bir görünüm kazanmanızı sağlar. Beyaz t-shirt: Her kombine uyan kurtarıcı bir parçadır. Hem spor hem de şık görünmenizi sağlayan beyaz t-shirt her kadının dolabında olması gereken bir parçadır. Kot pantolon: Kot pantolon günlük kullanıma uygun bir parçadır. Rahat ve basit bir şekilde kombinlenir. Siyah jean veya kot tercih edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar ve takılar ile resmi gözükmenizi sağlarken, spor ayakkabılar ile de spor gözükmenizi sağlayan bir parçadır. Düz swetshirt: Rahat ve kullanışlı swetshirtler günlük kullanıma uygundur. Acil dışarı çıkmanız gerektiğinde üzerinize hemen geçirebileceğiniz ve soğuktan korunmanızı sağlayan, spor gözükmenizi sağlayan bir parçadır. Siyah tayt: ol kazakların veya boyfriend kot ceketlerin altına giyeceğiniz siyah taytlar kusursuz görünmenizi sağlar. Günlük hayatta kolaylıkla kullanabileceğiniz siyah taytları botlarla veya spor ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz. Beyaz gömlek: Her şeyle kombinlendiği için günün kurtarıcısı olabilir. Kombinlerinize göre spor, şık veya resmi görünmenizi sağlayabilirsiniz. Düz veya desenli etekler, jean gibi parçalarla tercihinize göre kombinleyebilirsiniz. Kot ceket: Siyah veya mavi kot ceketler her kadının dolabında olması gereken bir parçadır. Kombinlenmesi kolay ve dışarı çıkarken serin havalarda da üzerinize alabileceğiniz bir parçadır. Boyfriend kot ceketler tercih edebilirsiniz bu size hoş bir hava katacaktır. Düz siyah elbise: Davetlerde, iş görüşmesinde, plansız bir akşam yemeğinde sizi kurtaracak bir parçadır. Hem kusursuz görünmenizi sağlar hem de kullandığınız aksesuarlar ile şık görünmenizi sağlayan kurtarıcı bir parçadır. Kalem etek: Her yaşa uygun olan kalem eteklerin kombinlenmesi kolaydır ve topuklu ayakkabılar ile kombinlendiğinde seksi görünmenizi sağlayacak bir parçadır. Gömlek, t-shirt, kazak gibi parçalar ile kombinlenebilir. , ŞAL-FULAR:



Her kadının dolabında olması gereken aksesuarlardan biridir. Kıyafetinizin havasını değiştiren ve tamamlayıcı parçalardan biridir. Desenli olanlardan tercih edebilirsiniz. Sade kombinlerinizde desenli bir fular bambaşka görünmenizi sağlayacaktır.