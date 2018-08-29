Her gün uymanız gereken 10 moda kuralı

Bu kurallara uyarsanız ne giyerseniz giyin stil sahibi ve şık görüneceksiniz...

Vücut Şeklinize Göre Giyinin

Vücut ölçülerine uygun giyinmeyen insanların sayısı oldukça fazladır, özellikle de daha genç yaşlarda. Mini elbiseler ya da skiny kotlar bir süredir popüler olduğu için bunları illa giymek zorunda değilsiniz. Podyumlarda görülen kıyafetler çok dar bir aralıktaki insanlara uyacak şekilde tasarlanır. Hangi kesim ve stillerin size ve vücudunuza uygun olduğunu keşfedin.

Giysilerin Sizi Giymesine İzin Vermeyin

Ne giymeyi tercih ederseniz edin, kendinize uydurun. Eğer bir kostümün içinde rahat edemezseniz, bu dışarıdan da oldukça belli olur ve dolayısı ile asla çekici görünmezsiniz. Anneniz, en yakın arkadaşınız ve hatta erek arkadaşınız muhteşem göründüğünüzü söylese de asla kendinizi rahatsız bir pozisyona sokmamalısınız.

Trendleri unutun

Her şeyden önce, her söyleneni yapmaya çalışmaktan vazgeçin. Sadece kendiniz için, kendi hoşunuza gittiği için giyinin. Moda, tarz ile eş anlamlı değildir. Moda diye kendinize yakışmayacak ürünleri kullanmayız. Kendi vücudunuza boyunuza kişiliğinize ve çevrenize uygun giyinmeniz son derece önemlidir. bu moda için ilk kurallardandır.

Farklılık Yaratın

Klasik olan kıyafetlerin biraz dışına çıkmaya çalışın. Farklılaşmak her zaman iyidir. Farklılaşmak adına komik olmaktan kaçının. İkisi farklı kavramlardır. Sürekli kumaş pantolon kullanıyorsanız yırtık bir Jean pantolon deneyebilirsiniz.

Gardırop Klasikleri

Düz tişörtler, farklı kesimde jeanler, terzi dikim pantolonlar, vazgeçemediğiniz elbiseler, deri ceket… Dolabınızda pek çok öge olmasına rağmen bazıları her dönem kullanılabilecek klasiklerdir ve en çok da onlar giyilir.

Tek Bir Yıldız Parça:

Desenler, çizgiler, deri, dantel… Hepsine birden kimin ihtiyacı olabilir ki? Zahmetsizce ve zamansız şıklık söz konusu olduğunda akla gelen isimlere bir bakın; Audrey Hepburn ya da Coco Chanel. Gösterişli bir kolye ile düz beyaz bir tişört, tek renk sade bir elbise, gösterişli, kabarık bir etek üzerine pamuklu tişört… Hepsi basit ama güzel örnekler.

Sadelikten de Vazgeçmeyin

Sadelik her zaman en güzel şıklıktır ve modası geçmez. Şık olmak uğruna karışık olmaktansa sade bir elbiseyi aksesuarlarınızla tamamlamak ve uygun ayakkabı ile kombinlemek her zaman şık olmanıza neden olacaktır.

Yaşınıza Göre Giyinin

Genç kızlar rengarenk kıyafetler kullanabilirken belli bir yaşa gelmiş kişiler renkleri daha dikkatli kullanmalıdırlar. Örneğin fuşya bir mont 18-20 yaşında bir bayanda çok şık durabilecekken 40-50 yaşında birinde komik durabilmektedir. Bunlara dikkat etmek gerekmektedir.

İlham Alın

Kastettiğimiz moda dergilerinden çok eski filmler, artistler, sokaklarda gördüklerinizdir. Etrafınızdaki dünyadan parçalar toplayıp kendinize uydurmak ve stilinizi yaratmaktan korkmayın.

Her Zaman Şatafatlı Olmak Zorunda Değilsiniz

Kadınlardan her zaman görünebilecekleri en iyi şekilde görünmeleri ve modaya uymaları beklenir. Halbuki onların bazı zamanlar yapmak istedikleri tek şey üstlerine bir eşofman ve tişört geçirmek olabilir. Bazı günler bu senaryonun bir parçası gibi hissedecek, bazı günler ise ne giyseniz memnun kalmayacaksınız. Her şeyden önce sakin olmalı ve strese girmemelisiniz.