Güzeller renklerle dans etti

İstanbul’da adL+Cengiz Abazoğlu 2018 İlkbahar Yaz ‘Color Fest’ defilesi Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti.
Podyumda Azra Akın, Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Öykü Baştaş fırtına gibi esti.
“İlk kez defile yapıyormuşçasına çok heyecanlıyım. Güzel arkadaşlarım Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Azra Akın tasarımlarıma hayat verdi.
Defilede yer alan extreme sporcularının show performansı ile şehir hayatının hızını vurgulayarak renklerle pozitif ve dinamik enerjiyi tasarımlara yansıttık” diyen Cengiz Abazoğlu’nun kreasyonunda renkler öne çıktı.